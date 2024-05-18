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立院衝突！羅廷瑋狂罵「妳這麼老了」吳思瑤再被年齡歧視氣炸
立法院昨（17）日為了國會改革法案爆發激烈衝突，從一早就上演全武行，導致多名立委受傷送醫。其中民進黨立院黨團幹事長吳思瑤事後不滿指出，34歲的國民黨立委羅廷瑋不斷對她「年齡歧視」，在會中飆罵她數十次「妳這麼老了」，讓她氣炸。
吳思瑤在臉書痛批，「國民黨立委的素質就是這樣！」，並表示立委羅廷瑋在立院對她年齡歧視、性別歧視，飆罵了數十次的「妳這麼老了」。
吳思瑤認為，「我為我的年齡感到驕傲，皺紋、白髮都是每一個女性身上最美的勳章」。
吳思瑤先前也被年齡歧視過，前衛生署長楊志良替國民黨立委參選人張斯綱站台時，提到關生育率的話題時，就曾攻擊「吳思瑤快50歲，不可能生，這輩子絕子絕孫」。
吳思瑤當時也是相當氣憤，認為過8年這些男人一樣沒長進、難教化，女性年齡還是持續成為說嘴消費題材，簡直讓台灣性平意識倒退30年。
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