快訊

不論起徵點多低…彭啟明：碳費愈快上路愈好 還要派駐歐盟接軌國際

恐龍家長保護過頭讓孩子暴走 教師怕受罰變成消極教保

高雄男子搭澎湖輪今晨落海失聯！澎湖展開海空搜索

聽新聞
test
0:00 / 0:00

立院衝突！羅廷瑋狂罵「妳這麼老了」吳思瑤再被年齡歧視氣炸

聯合新聞網／ 綜合報導
民進黨團幹事長吳思瑤。聯合報系資料照／記者曾原信攝影
民進黨團幹事長吳思瑤。聯合報系資料照／記者曾原信攝影

立法院昨（17）日為了國會改革法案爆發激烈衝突，從一早就上演全武行，導致多名立委受傷送醫。其中民進黨立院黨團幹事長吳思瑤事後不滿指出，34歲的國民黨立委羅廷瑋不斷對她「年齡歧視」，在會中飆罵她數十次「妳這麼老了」，讓她氣炸。

吳思瑤在臉書痛批，「國民黨立委的素質就是這樣！」，並表示立委羅廷瑋在立院對她年齡歧視、性別歧視，飆罵了數十次的「妳這麼老了」。

吳思瑤認為，「我為我的年齡感到驕傲，皺紋、白髮都是每一個女性身上最美的勳章」。

吳思瑤先前也被年齡歧視過，前衛生署長楊志良替國民黨立委參選人張斯綱站台時，提到關生育率的話題時，就曾攻擊「吳思瑤快50歲，不可能生，這輩子絕子絕孫」。

吳思瑤當時也是相當氣憤，認為過8年這些男人一樣沒長進、難教化，女性年齡還是持續成為說嘴消費題材，簡直讓台灣性平意識倒退30年。

民進黨立委王美惠於議場外和國民黨立委羅廷瑋相互叫囂。聯合報系資料照／記者王千豪攝影
民進黨立委王美惠於議場外和國民黨立委羅廷瑋相互叫囂。聯合報系資料照／記者王千豪攝影

吳思瑤 國民黨 民進黨 羅廷瑋

延伸閱讀

立院爆肢體衝突 吳思瑤、邱議瑩哽咽：已經5個送台大醫院

控陳菁徽將鍾佳濱推下台 吳思瑤喊：翩翩君子遭汙衊

再撂狠話！ 吳思瑤：暴力發生與否在韓國瑜一念之間

影／替鍾佳濱喊冤 吳思瑤：他是暴力的被害人

相關新聞

打到外媒也關注！國會大亂鬥吵什麼？朝野為4大爭議全武行

立法院昨天處理在野黨所提國會改革法案，爆發多次衝突。這次修法重點，包括立法院職權行使法、刑法等四大改革案件，分別涉及總統...

立院審國會改革爆衝突 賴清德凌晨籲回歸理性討論

立法院會17日處理國民黨團，及民眾黨團所提國會改革相關修法草案，朝野之間爆發激烈衝突。總統當選人賴清德凌晨在臉書上發文，...

鍾佳濱抱摔陳菁徽「恐害癱瘓甚至喪命」 媒體人批：這是殺人技

立法院會昨（17）日處理國會改革法案，藍綠衝突不斷，導致多名立委受傷。早上綠委為了搶占主席台，鍾佳濱縱身一躍不慎「抱摔」藍委陳菁徽。媒體人楊秉儒表示，鍾佳濱的攻擊很可能讓陳菁徽受傷癱瘓甚至喪命，他痛罵「對於鍾佳濱攻擊陳菁徽的行為感到深惡痛絕，你們有啥深仇大恨？」

立院議事屢停擺致國會改革未審完 傅崐萁劍指賴清德

17日立法院會上演全武行，因屆臨今（18）日0時，立法院長韓國瑜宣布休息。國民黨團、民眾黨團力推的國會改革五法尚未處理完...

立院衝突！羅廷瑋狂罵「妳這麼老了」吳思瑤再被年齡歧視氣炸

立法院昨（17）日為了國會改革法案爆發激烈衝突，從一早就上演全武行，導致多名立委受傷送醫。其中民進黨立院黨團幹事長吳思瑤事後不滿指出，34歲的國民黨立委羅廷瑋不斷對她「年齡歧視」，在會中飆罵她數十次「妳這麼老了」，讓她氣炸。

沈伯洋腦震盪 台北大學6教授發起連署：嚴厲譴責國會暴力

新國會昨天為了國會5法改革案上演全武行，民進黨立委沈伯洋摔下桌。台北大學6名教授、副教授、助理教授發起「嚴厲譴責國會暴力...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。