鍾佳濱抱摔陳菁徽「恐害癱瘓甚至喪命」 媒體人批：這是殺人技

立法院會昨（17）日處理國會改革法案，藍綠衝突不斷，導致多名立委受傷。早上綠委為了搶占主席台，鍾佳濱縱身一躍不慎「抱摔」藍委陳菁徽。媒體人楊秉儒表示，鍾佳濱的攻擊很可能讓陳菁徽受傷癱瘓甚至喪命，他痛罵「對於鍾佳濱攻擊陳菁徽的行為感到深惡痛絕，你們有啥深仇大恨？」

昨日院會上午十時八分開會後，在處理報告事項逕付二讀、進行表決時，民進黨立委欲攻上主席台，再度爆發推擠。綠委為搶占主席台，鍾佳濱縱身一躍不慎「抱摔」藍委陳菁徽，引發外媒爭相報導。

楊秉儒在臉書貼文指出，學習柔道前要先學會怎麼摔，也就是要先練「護身倒法」，這是練習柔道的入門，摔人家前要先學會保護自己，護身倒法著重在哪裡不應該受傷，配合呼吸及練習被摔倒過程中，學習如何保護好自己，及化解對方給予的受力，才不會因此受傷。

楊秉儒指出，國際柔道聯盟（IJF）自從2010年起規定雙方對戰時，不能抓取對手腰間以下的部位，導致包括「雙手刈」、「抱腿摔」、「朽木倒」、「踵返」等直接抓腳，引致對手失平衡的招式被柔道比賽禁用，這些招式會讓對手重心不穩而向後仰倒，很容易造成對方頸椎受傷導致癱瘓、甚至因為後腦著地重傷喪命。

楊秉儒表示，若是抓取對手腰間以下的部位，當對方如果不是習武之人，沒有保護自身安全的反射動作，這些招式都會是「殺人技」。他痛罵，「你鍾佳濱今天是跟陳菁徽有啥深仇大恨？非要出此狠招？在立院問政就好好理性問政，不是要你們鬧出人命！」

網友紛紛留言「講的沒錯。我高中時練護身倒法就練了快半學期，可見其重要性」、「柔道規則的改變與我服務的大陸奧運柔道金牌冼東妹有關，因為東妹是摔跤（角力）運動員再轉練柔道，所以她這獲勝的抱腿動作，其實是摔跤動作。另外，作為運動防護師與勞工衛生管理師，這個動作的確非常危險致命」、「就是一般柔術的tackle ，抱腿摔，這種作法在這種情況下的確直接有可能要人命」。