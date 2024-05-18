立院上演全武行！黃光芹見一幕痛批：怎樣都不能跨這條紅線

立法院會昨（17）日處理國會改革法案，藍綠爆發激烈肢體衝突，整天上演全武行，造成多名立委、議事人員受傷。對此，媒體人黃光芹也痛批，藍綠再怎麼衝撞，也不能針對議事人員。

黃光芹昨晚在臉書發文痛批，「國會上演全武行，藍綠立委再怎麼衝撞，都屬於政黨之間的攻防；但再怎麼野蠻，都不能針對議事人員」，並表示「民進黨比席次，比不過在野黨，卻轉而侵襲議事人員，包括郭國文爭搶立法院秘書長周萬來手中的議事錄、王美惠辱罵好幾位議事人員加上早上攻擊駐衛警、陳亭妃奪取議事人員手持的麥克風」。

黃光芹指出，「被攻擊的議事人員，老的老、小的小，很受驚嚇，他們不過本於自身的職責，竟然遭受這樣的待遇，看了令人十分不忍，這個紅線一旦跨越，立法院還是立法院嗎？」

立法院會昨天處理國會改革法案，晚間7時左右藍綠爆發激烈衝突，截至晚間8時，民進黨立委沈伯洋、鍾佳濱、邱志偉、莊瑞雄與國民黨立委吳宗憲等5位立委送醫，另外國民黨也有5名立委受傷，分別是陳菁徽、蘇清泉、吳宗憲、許宇甄、游灝。