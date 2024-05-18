快訊

不論起徵點多低…彭啟明：碳費愈快上路愈好 還要派駐歐盟接軌國際

恐龍家長保護過頭讓孩子暴走 教師怕受罰變成消極教保

高雄男子搭澎湖輪今晨落海失聯！澎湖展開海空搜索

立院上演全武行！黃光芹見一幕痛批：怎樣都不能跨這條紅線

聯合新聞網／ 綜合報導
立法院院會今天進行國會改革相關法案表決，朝野立場不同，藍、綠、白立委數度發生肢體衝突。聯合報系資料照／記者許正宏攝影
立法院院會今天進行國會改革相關法案表決，朝野立場不同，藍、綠、白立委數度發生肢體衝突。聯合報系資料照／記者許正宏攝影

立法院會昨（17）日處理國會改革法案，藍綠爆發激烈肢體衝突，整天上演全武行，造成多名立委、議事人員受傷。對此，媒體人黃光芹也痛批，藍綠再怎麼衝撞，也不能針對議事人員。

黃光芹昨晚在臉書發文痛批，「國會上演全武行，藍綠立委再怎麼衝撞，都屬於政黨之間的攻防；但再怎麼野蠻，都不能針對議事人員」，並表示「民進黨比席次，比不過在野黨，卻轉而侵襲議事人員，包括郭國文爭搶立法院秘書長周萬來手中的議事錄、王美惠辱罵好幾位議事人員加上早上攻擊駐衛警、陳亭妃奪取議事人員手持的麥克風」。

黃光芹指出，「被攻擊的議事人員，老的老、小的小，很受驚嚇，他們不過本於自身的職責，竟然遭受這樣的待遇，看了令人十分不忍，這個紅線一旦跨越，立法院還是立法院嗎？」

立法院會昨天處理國會改革法案，晚間7時左右藍綠爆發激烈衝突，截至晚間8時，民進黨立委沈伯洋、鍾佳濱、邱志偉、莊瑞雄與國民黨立委吳宗憲等5位立委送醫，另外國民黨也有5名立委受傷，分別是陳菁徽、蘇清泉、吳宗憲、許宇甄、游灝。

國民黨 民進黨 立法院 黃光芹

延伸閱讀

立院亂鬥紅到國外！抱摔陳菁徽登上多國媒體 鍾佳濱深夜發聲了

影／藍綠再爆發推擠衝突 沈伯洋頭部著地緊急送醫

鍾佳濱撲倒陳菁徽挨批 范雲：若當事人不舒服應道歉

陳菁徽遭鍾佳濱撂倒觸臀 黃昭順哽咽護女：支持提告

相關新聞

打到外媒也關注！國會大亂鬥吵什麼？朝野為4大爭議全武行

立法院昨天處理在野黨所提國會改革法案，爆發多次衝突。這次修法重點，包括立法院職權行使法、刑法等四大改革案件，分別涉及總統...

立院審國會改革爆衝突 賴清德凌晨籲回歸理性討論

立法院會17日處理國民黨團，及民眾黨團所提國會改革相關修法草案，朝野之間爆發激烈衝突。總統當選人賴清德凌晨在臉書上發文，...

鍾佳濱抱摔陳菁徽「恐害癱瘓甚至喪命」 媒體人批：這是殺人技

立法院會昨（17）日處理國會改革法案，藍綠衝突不斷，導致多名立委受傷。早上綠委為了搶占主席台，鍾佳濱縱身一躍不慎「抱摔」藍委陳菁徽。媒體人楊秉儒表示，鍾佳濱的攻擊很可能讓陳菁徽受傷癱瘓甚至喪命，他痛罵「對於鍾佳濱攻擊陳菁徽的行為感到深惡痛絕，你們有啥深仇大恨？」

立院議事屢停擺致國會改革未審完 傅崐萁劍指賴清德

17日立法院會上演全武行，因屆臨今（18）日0時，立法院長韓國瑜宣布休息。國民黨團、民眾黨團力推的國會改革五法尚未處理完...

立院衝突！羅廷瑋狂罵「妳這麼老了」吳思瑤再被年齡歧視氣炸

立法院昨（17）日為了國會改革法案爆發激烈衝突，從一早就上演全武行，導致多名立委受傷送醫。其中民進黨立院黨團幹事長吳思瑤事後不滿指出，34歲的國民黨立委羅廷瑋不斷對她「年齡歧視」，在會中飆罵她數十次「妳這麼老了」，讓她氣炸。

沈伯洋腦震盪 台北大學6教授發起連署：嚴厲譴責國會暴力

新國會昨天為了國會5法改革案上演全武行，民進黨立委沈伯洋摔下桌。台北大學6名教授、副教授、助理教授發起「嚴厲譴責國會暴力...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。