立院亂鬥紅到國外！抱摔陳菁徽登上多國媒體 鍾佳濱深夜發聲了

立法院會昨（17）日處理國會改革法案，藍綠衝突不斷，導致多名立委受傷。早上綠委為了搶占主席台，鍾佳濱縱身一躍不慎「抱摔」藍委陳菁徽，吸引了多家國外媒體報導，鍾佳濱昨晚送醫證實肋骨受傷，也在凌晨於臉書18日發聲了。

鍾佳濱發文表示，「10年，可以改變很多事情，但10年也可以堅守許多事情。而面對台灣的民主，我想10、20年，甚至30年，都該奮力來捍衛！野百合學運1990年至今，我仍然沒有改變過」。

因昨晚在立院外集結了百位綠營支持者，強烈要求國會停止表決、實質審查。鍾佳濱也特別提醒「立院外面的夥伴，時間相當晚了，很想多跟大家喊話一下，但因肋骨受傷，不宜出力，只能在這裡跟大家提醒，務必要注意身體安全」。

激烈衝突的一幕也登上了國外數家媒體，其中每日電訊報寫道，在賴清德就任總統事件前，台灣國會發生了鬥毆暴力事件。路透社形容，台灣是「喧鬧的民主國家」，國會偶爾會發生打鬥事件。

除了路透和每日電訊報之外，獨立報、愛爾蘭時報、瑞士資訊等媒體都刊登了通訊社發稿；衛報則將衝突過程影片上字幕，並上傳到官方的YouTube頻道，阿拉伯聯合大公國國家報還把照片放上醒目的位置。