傅崐萁：執政黨龐大壓力下 邁開國會改革第一步

立法院會17日審查國會職權修法相關法案，藍綠爆發激烈衝突，造成6位立委送醫。國民黨團總召傅崐萁說，在執政黨龐大壓力下，邁開國會改革第一步，會繼續努力讓修法完成，不負民眾所託。

立法院會17日處理國會職權修法相關法案，進入逐條討論時，晚間7時左右藍綠爆發激烈衝突。截至晚間10時，計有民進黨立委沈伯洋、鍾佳濱、邱志偉、莊瑞雄、郭國文與國民黨立委吳宗憲等6位立委，因身體不適而送醫。

17日晚間約9時起，有民眾自發、陸續集結在立法院外的青島東路上，高喊「沒有討論、不是民主」、「暴力鴨霸歧視仔、國民黨死性不改」等口號，到晚間11時多，民眾已經擠滿青島東路，警方也加派警力戒備。

院會一直進行到近深夜12時，立法院長韓國瑜宣告休息，5月21日繼續開會。

國民黨立法院黨團也隨即舉行記者會。傅崐萁說，民眾期待的國會改革今天正式推動，在執政黨龐大資源、壓力下，國民黨團、民眾黨團堅持奮戰到底，在種種威脅、恐嚇中撐下來，邁開國會改革第一步。

他表示，國民黨團會再接再厲，回應民眾殷殷期盼，把這些弊案的真相還給人民，願意流血流汗，讓國家走向光明正道，把貪污、腐敗全部揭發出來。

傅崐萁說，韓國瑜頂下這麼大壓力，面對民進黨咄咄逼人的威嚇下，順利把院會推動到深夜12時，修法進行到第23條，會繼續努力讓修法完成，不負民眾所託。

他指出，總統當選人賴清德盼咐民進黨團要轉守為攻，而民進黨團就在今天立法院用9波暴力手段攻擊在野黨，甚至對韓國瑜人身攻擊、禁錮韓國瑜在院長室內。

國民黨立法院黨團書記長洪孟楷說，相關國會改革草案是經過委員會、朝野協商、3次公聽會，於法、於規、於情、於理都能處理，發動9波衝突的民進黨，當家鬧事該被譴責，先動手的人要被究責。逐條討論是正常程序，下週二希望民進黨團不要惡意製造衝突。

國民黨立委陳玉珍表示，逐條討論時，民進黨立委的發言內容都跟法案無關、只是謾罵，可見民進黨無心討論，純粹反對國會改革，下週二時賴清德已就任總統，盼能用新任總統的高度告訴民進黨團，當家不鬧事，用民主程序完成國會改革。