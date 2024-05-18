國會改革法案闖關 立院大亂鬥

新國會昨天為了國會五法改革案上演全武行，朝野激烈攻防，爆發數波肢體衝突、肉搏戰，多名立委掛彩受傷。民進黨主席賴清德昨晚指示，由準總統府秘書長潘孟安赴台大醫院探視受傷立委，潘譴責暴力並呼籲暫停議事；但國會仍挑燈夜戰到深夜，先行表決通過國民黨所提再修正動議，確定國情報告每年三月一日進行，並新增總統就職一個月內赴立法院國情報告，而且即時回答立委提問。

國情報告案昨晚先行表決通過，賴清德五二○就職後，必須兩周內向立法院送交國情報告書，六月廿日前到立法院進行國情報告，雖然民進黨先前主張不接受即問即答，但依修正後的立法院職權行使法規定，賴清德國情報告後，立委得提出口頭或書面問題，針對口頭提問，總統應依序即時回答，針對書面提問，應於七天內回覆；至於發言時間、人數、順序、政黨比例等事項，由黨團協商決定。

此外，國情報告也常態化，總統每年二月一日前向立法院送交國情報告書，並於三月一日前進行國情報告。

朝野兩度協商破局 藍白撂重話

立法院國民黨團、民眾黨團昨天聯手力推國會改善五法三讀闖關，藍白立委十五日就輪值於議場門口守夜，昨清晨準備搶排案權，民進黨早上七點發動首波突襲，雙方在議場外爆發第一波推擠衝突，藍白聯手搶占主席台，讓立法院長韓國瑜進場主持議事，但議場肉搏戰衝突不斷，韓國瑜中午宣布休息，並兩度召集朝野協商，最終仍破局。

民進黨團總召柯建銘在協商時說，最大問題是朝野無信任感，現在是重新建立新夥伴關係時代，大家恢復理性談判。民眾黨團總召黃國昌提醒韓國瑜別讓綠營「軟土深掘」，國民黨團總召傅崐萁更對韓撂下重話，「立法院變成民進黨樂園，院長你有責任！」

肉搏戰不斷 數名立委掛彩送醫

爭搶文件 民進黨立委郭國文（右）多次進攻主席台不成，將目標轉到立法院秘書長周萬來（左），突然出手搶走周萬來懷中的文件。記者葉信菉／攝影

立法院吵鬧一整天，藍白傍晚要求延長開會至討論完為止，並表決通過，朝野衝突再升溫，民進黨立委沈伯洋、邱志偉更從高處跌落，數波衝突後，沈伯洋、莊瑞雄、鍾佳濱、邱志偉、郭國文和藍委吳宗憲都掛彩送醫。

雖然民進黨團數度要求暫停議事，但在藍白人數優勢下，法案逐條審查，朝野展開表決車輪戰，民進黨提重付表決、記名表決，技術性杯葛議事，但國民黨團也不斷提出停止討論，讓法案得以繼續進行；表決過程中，韓國瑜動用舉手表決，民進黨立委大喊「作票院長、表決無效」，朝野歷經多次的表決、重付表決，最後綠仍不敵藍白合擊，屢次表決屢次挫敗。

撲身擒抱 民進黨立委鍾佳濱（右二）為搶攻主席台，縱身一躍「抱摔」國民黨立委陳菁徽（右三）。記者葉信菉／攝影

黑熊學院學生 聚集立院外抗議

民進黨立委沈發惠、吳思瑤等人批評國民黨完全不接受討論，用多數暴力輾壓強推藍白國會擴權法案。