不接受鍾佳濱道歉 陳菁徽怒喊告

立法院院會昨處理國會改革法案，民進黨團發動攻勢，企圖占領主席台杯葛議事。民進黨立委鍾佳濱搶攻主席台時，撂倒國民黨立委陳菁徽，導致陳重摔兩次，過程並觸及陳臀部，引發撻伐。陳母、前立委黃昭順更因心疼女兒哽咽，呼籲準總統賴清德「踹共」；陳菁徽表示，她於議事結束後將安排驗傷及提告。

鍾佳濱事發後立即發布聲明三度致歉，他表示因有人向他伸手，加上腳踩到紙張後滑倒，便在沒注意對象是誰的情況下，倒向伸手阻擋他的人，以至於最終將對方撲倒，當下自己也撞到桌椅，事後經旁人提醒，才知道波及到陳菁徽，也於議場內當面道歉。

陳菁徽指出，鍾佳濱在撲倒過程中，先是抱住她的腰部，再以手掌襲臀，將她撂倒重摔在椅子；接著在她毫無還手情形下，又進行二度攻擊，她受到拉扯重摔地板。因此，她不接受建立在謊言之上的道歉。