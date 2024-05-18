聽新聞
test
0:00 / 0:00

不接受鍾佳濱道歉 陳菁徽怒喊告

聯合報／ 記者王千豪黃婉婷歐陽良盈／台北報導
民進黨立法委員鍾佳濱（右二）趁著表決的空擋衝上主席台，國民黨立委陳菁徽（右三）擋在主席台前被鍾佳濱撲倒，後方立委似乎被嚇到。記者葉信菉／攝影
民進黨立法委員鍾佳濱（右二）趁著表決的空擋衝上主席台，國民黨立委陳菁徽（右三）擋在主席台前被鍾佳濱撲倒，後方立委似乎被嚇到。記者葉信菉／攝影

立法院院會昨處理國會改革法案，民進黨團發動攻勢，企圖占領主席台杯葛議事。民進黨立委鍾佳濱搶攻主席台時，撂倒國民黨立委陳菁徽，導致陳重摔兩次，過程並觸及陳臀部，引發撻伐。陳母、前立委黃昭順更因心疼女兒哽咽，呼籲準總統賴清德「踹共」；陳菁徽表示，她於議事結束後將安排驗傷及提告。

鍾佳濱事發後立即發布聲明三度致歉，他表示因有人向他伸手，加上腳踩到紙張後滑倒，便在沒注意對象是誰的情況下，倒向伸手阻擋他的人，以至於最終將對方撲倒，當下自己也撞到桌椅，事後經旁人提醒，才知道波及到陳菁徽，也於議場內當面道歉。

陳菁徽指出，鍾佳濱在撲倒過程中，先是抱住她的腰部，再以手掌襲臀，將她撂倒重摔在椅子；接著在她毫無還手情形下，又進行二度攻擊，她受到拉扯重摔地板。因此，她不接受建立在謊言之上的道歉。

性騷擾 民進黨 鍾佳濱 陳菁徽

延伸閱讀

鍾佳濱撲倒陳菁徽挨批 范雲：若當事人不舒服應道歉

陳菁徽遭鍾佳濱撂倒觸臀 黃昭順哽咽護女：支持提告

控陳菁徽將鍾佳濱推下台 吳思瑤喊：翩翩君子遭汙衊

影／替鍾佳濱喊冤 吳思瑤：他是暴力的被害人

相關新聞

國會改革法案闖關 立院大亂鬥

新國會昨天為了國會五法改革案上演全武行，朝野激烈攻防，爆發數波肢體衝突、肉搏戰，多名立委掛彩受傷。民進黨主席賴清德昨晚指...

立院議事屢停擺致國會改革未審完 傅崐萁劍指賴清德

17日立法院會上演全武行，因屆臨今（18）日0時，立法院長韓國瑜宣布休息。國民黨團、民眾黨團力推的國會改革五法尚未處理完...

立院審國會改革爆衝突 賴清德凌晨籲回歸理性討論

立法院會17日處理國民黨團，及民眾黨團所提國會改革相關修法草案，朝野之間爆發激烈衝突。總統當選人賴清德凌晨在臉書上發文，...

總統國情報告常態化先行表決通過 立委提問應即時回答

今（17）日立法院會上演全武行，朝野各黨數度發生肢體衝突。國民黨團、民眾黨團力推總統赴立法院國情報告常態化，在一片吵鬧當...

冷眼集／賴家軍國會搏命 未來4年縮影？

立法院昨天上演國會改革法案表決大戰，因朝野立場不同，爆發第十一屆新國會首次全武行。攤開藍綠立場有別的待審法案尚有許多，昨...

鍾佳濱擒抱撲倒陳菁徽讓世界看見台灣！立院大亂鬥吸引外媒報導

中華民國立法院院會17日處理國會改革法案，但從一大早就開始上演朝野全武行，吸引了國際通訊社與數家外媒進行報導。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。