新聞眼／綠少數強杯葛 逼韓用舉手表決

國民黨、民眾黨力拚「國會改革五法」要在五二○前於立法院會闖關，藍委三天前就開始在議場外守夜，並成功搶下主席台，但一整天爆發數波肢體衝突，吵鬧不休。首次面對國會格鬥場的立法院長韓國瑜則顯得有些生嫩，數度想調和鼎鼐卻都不成，最後更動用罕見的「舉手表決權」讓國會改革闖關，表現仍有待加強。

立法院為高度朝野攻防之地，國會議長角色為左右議事走向的關鍵。過去前立法院長王金平重視朝野和諧，一有衝突就擱置，但也屢屢被詬病議事效率不彰；前立法院長蘇嘉全、游錫堃在民進黨一黨獨大的局面下，則是讓立院成了行政院的橡皮圖章，遭輾壓八年的國民黨曾想突圍，卻遭綠營「一事不二議」、「包裹表決」等招數破解。

如今新國會生態匹變，韓國瑜主持議事也漸入深水區。近期不少重大法案如總統國情報告、國會改革、花東交通三法陸續進入協商，可以觀察到韓國瑜在每次協商時都給足藍綠面子，開放立委暢所欲言，但面對柯建銘高談闊論，也開始有些不耐，頻問柯建銘「那你到底贊同哪一種？」還設下協商人數、時間等新規。

韓國瑜面臨新國會上任的首次亂鬥局面，確實仍像是菜鳥議長，調和鼎鼐功力略顯生硬，院會一整天可見議事人員頻到韓國瑜旁邊接耳交頭，似乎在提點議事程序，而韓國瑜見朝野衝突，也頻喊「休息協商」試圖和緩氣氛，但藍綠衝突仍無解。

韓國瑜上任一直苦心塑造維持議事中立、遵守議事規則的形象，但昨天由於主席台動輒就要被綠營立委突襲，韓國瑜只好罕見動用「舉手表決權」，儘管藍營被碾壓八年好不容易集氣想衝國會改革過關，韓國瑜有不得不從的壓力，但寫下舉手表決等惡例，埋下未來朝野衝突的因子。但之所以逼著韓國瑜動用舉手表決，肇因於民進黨團在表決必輸下採取杯葛手段，民主本來就是數人頭而不是拚拳頭，賴清德既要組成少數政府，就別怪表決輸人。