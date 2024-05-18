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朱立倫轟綠「暴力無法黨」 柯文哲批執政傲慢

聯合報／ 記者屈彥辰蔡晉宇／台北報導
國民黨主席朱立倫。圖／聯合報系資料照片
國民黨主席朱立倫。圖／聯合報系資料照片

立法院會昨天上演全武行，國民黨主席朱立倫民進黨成「暴力無法黨」，希望準總統賴清德講兩句話。民眾黨主席柯文哲譴責暴力，並強調堅守國會改革立場。

朱立倫譴責民進黨成暴力無法黨，呼籲賴清德不要執政了、不要當上總統了，忘了當時改革的初衷，大家一起讓中華民國的國會變成現代化的國會，跟西方民主國家一樣，有這樣的權責，讓真正的陽光照進國會。

朱立倫表示，民進黨團用暴力、各種不當的手段，希望民進黨能夠回頭是岸、能夠共同來推動改革，也希望賴清德講兩句話。

柯文哲表示，遺憾在五二○總統就職前，立法院發生暴力衝撞事件，藍白立委在議場外排隊兩天兩夜，希望取得優先提案權，民進黨不可用暴力方式阻擋國會改革法案。

柯文哲說，執政不可以用傲慢態度、背棄過去的理想，甚至用暴力方式阻礙，民眾黨八位立委會扮演忠實的反對黨，「國會改革法案，一定會堅持到底」。

民進黨發言人吳崢表示，藍白聯手假藉國會改革之名，強推違憲濫權、錢坑法案，程序不民主，未經委員會詳實審查，內容更是毀憲亂政，手段蠻橫粗暴，讓立院無限擴權，剽竊行政權、司法調查權，踐踏民主、視憲法於無物，不僅讓台灣民主政治蒙羞，更讓立法院淪為國際笑話。

國會改革 朱立倫 民進黨

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