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鍾佳濱擒抱撲倒陳菁徽讓世界看見台灣！立院大亂鬥吸引外媒報導

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鍾佳濱擒抱撲倒陳菁徽讓世界看見台灣！立院大亂鬥吸引外媒報導

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
中華民國立法院院會17日因國會改革法案上演朝野全武行，這張法新社攝影記者拍到的照片可見，民進黨立委鍾佳濱（右）撲倒國民黨立委陳菁徽，立法院長韓國瑜（左2）則一臉驚訝。法新社
中華民國立法院院會17日因國會改革法案上演朝野全武行，這張法新社攝影記者拍到的照片可見，民進黨立委鍾佳濱（右）撲倒國民黨立委陳菁徽，立法院長韓國瑜（左2）則一臉驚訝。法新社

中華民國立法院院會17日處理國會改革法案，但從一大早就開始上演朝野全武行，吸引了國際通訊社與數家外媒進行報導。

根據此前新聞，就在民進黨團發起本日的第二波攻勢時，立委鍾佳濱一度躍上主席台，將國民黨立委陳菁徽「擒抱」撲倒。法新社攝影記者此時拍到的照片，獲英國每日電訊報與阿拉伯聯合大公國國家報放上醒目的位置。

路透與英國每日電訊報寫道，就在新總統賴清德就職前幾天，立法院陷入了鬥毆。甚至在表決開始之前，一些立委就在院外互相尖叫與推擠，隨後就轉往了議場，脾氣也因激烈爭執而變得激烈，隨後一擁而上圍繞立法院長韓國瑜，推擠、扭打與互毆；還有立委越過了桌子，把其他立委拉到了地板上，場面一團混亂。

外電指出，指台灣是一個「喧鬧」的民主國家，立法院確實偶爾發生打架事件。新聞除了就此次國會改革法案來龍去脈進行了簡介外，也指衝突場面可能加劇外界猜測，即賴清德準總統將面臨比蔡英文總統更艱鉅的挑戰，要在就職後為立法政策爭取支持。

獨立報、愛爾蘭時報、瑞士資訊等媒體都刊登了通訊社發稿；衛報則將衝突過程影片上字幕，並上傳到官方的YouTube頻道。

國會改革 立法院 賴清德 鍾佳濱 陳菁徽 韓國瑜

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