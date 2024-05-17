聽新聞
test
0:00 / 0:00
國民黨：嚴厲譴責民進黨暴力杯葛議事 執意反改革
立法院會今天處理藍白所提國會改革法案，朝野立委發生嚴重衝突，過程中民進黨立委郭國文搶走立法院秘書長周萬來懷中資料；國民黨表示，嚴厲譴責民進黨暴力杯葛議事、執意反改革，並對周萬來表達慰問。
立法院會今天欲處理藍白所提國會改革法案，綠營認為程序不完備，立法院長韓國瑜數次召集協商未果，藍綠發生多次衝突。
國民黨晚間發出新聞稿，副發言人康晉瑜批評，民進黨過去多次主張國會改革，如今民進黨多位立委卻用暴力的低劣手法阻礙改革，令人遺憾。堂堂民進黨不僅對國會改革論述蒼白無力、禁不起檢驗，甚至不惜為了幫行政部門迴避國會監督，暴力杯葛「反改革」。
康晉瑜也表示，不僅民進黨反改革的姿態令人痛心，其暴力阻擾議事、癱瘓國會的行徑，更令國人嘆為觀止；郭國文強奪高齡72歲的周萬來手中提案，讓民主程序無從進行。
康晉瑜指出，國民黨除了對周萬來表達慰問，更要嚴正呼籲民進黨停止暴力的反改革行徑，別再辜負民眾對國會改革的期待。
立法院會今天早上在處理報告事項時，朝野立委一度發生推擠，民進黨立委鍾佳濱衝上主席台，撲倒國民黨立委陳菁徽，國民黨主席朱立倫對此說，希望民進黨能夠回頭是岸、能夠共同推動改革，也希望總統當選人賴清德「你講兩句話吧」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言