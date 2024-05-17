快訊

鍾佳濱擒抱撲倒陳菁徽讓世界看見台灣！立院大亂鬥吸引外媒報導

年紀輕輕竟腦中風！男上班一半突「臉歪嘴斜」 醫揪2習慣惹禍

辦公室放律師好友工程款…橋院法官涉入洩密案 法院：尚待調查暫無停職

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國民黨：嚴厲譴責民進黨暴力杯葛議事 執意反改革

中央社／ 台北17日電
立法院院會今天進行國會改革相關法案表決，朝野立場不同，藍、綠、白立委數度發生肢體衝突，晚間立院議場再度引發一波衝突，立委沈伯洋（中）趁機欲佔領主席台，自高處摔落，立院議事處人員請來救護人員將其送醫。聯合報記者許正宏／攝影
立法院院會今天進行國會改革相關法案表決，朝野立場不同，藍、綠、白立委數度發生肢體衝突，晚間立院議場再度引發一波衝突，立委沈伯洋（中）趁機欲佔領主席台，自高處摔落，立院議事處人員請來救護人員將其送醫。聯合報記者許正宏／攝影

立法院會今天處理藍白所提國會改革法案，朝野立委發生嚴重衝突，過程中民進黨立委郭國文搶走立法院秘書長周萬來懷中資料；國民黨表示，嚴厲譴責民進黨暴力杯葛議事、執意反改革，並對周萬來表達慰問。

立法院會今天欲處理藍白所提國會改革法案，綠營認為程序不完備，立法院長韓國瑜數次召集協商未果，藍綠發生多次衝突。

國民黨晚間發出新聞稿，副發言人康晉瑜批評，民進黨過去多次主張國會改革，如今民進黨多位立委卻用暴力的低劣手法阻礙改革，令人遺憾。堂堂民進黨不僅對國會改革論述蒼白無力、禁不起檢驗，甚至不惜為了幫行政部門迴避國會監督，暴力杯葛「反改革」。

康晉瑜也表示，不僅民進黨反改革的姿態令人痛心，其暴力阻擾議事、癱瘓國會的行徑，更令國人嘆為觀止；郭國文強奪高齡72歲的周萬來手中提案，讓民主程序無從進行。

康晉瑜指出，國民黨除了對周萬來表達慰問，更要嚴正呼籲民進黨停止暴力的反改革行徑，別再辜負民眾對國會改革的期待。

立法院會今天早上在處理報告事項時，朝野立委一度發生推擠，民進黨立委鍾佳濱衝上主席台，撲倒國民黨立委陳菁徽，國民黨主席朱立倫對此說，希望民進黨能夠回頭是岸、能夠共同推動改革，也希望總統當選人賴清德「你講兩句話吧」。

國會改革 國民黨 民進黨

延伸閱讀

奪周萬來手中文件 郭國文：面對多數暴力下的杯葛行為

鍾佳濱撲倒陳菁徽挨批 范雲：若當事人不舒服應道歉

陳菁徽遭鍾佳濱撂倒觸臀 黃昭順哽咽護女：支持提告

影／如橄欖球員上身狂奔！郭國文搶秘書長周萬來文件 藍委批脫序

相關新聞

立法院一波波衝突藍委防守 綠委礦泉水 資料丟向主席台

立法院院會今天進行國會改革相關法案表決，朝野立場不同，藍、綠、白立委數度發生肢體衝突，晚間立院議場內再度引發一波波衝突，...

5立委掛彩送醫 卓榮泰指示準政院秘書長探視關切

朝野今在立法院會為國會改革法案爆發肢體衝突，3名綠委因重摔在地送醫治療，1綠委、1名藍委則因身體不適被擔架抬出議場，準總...

立法院晚間上演全武行！宣讀法案大對決 多位立委送醫

持續白天的衝突氣氛，立法院會直至晚上仍有一波波衝突，民進黨團委員嘗試衝撞主席台，有民進黨立委過程當中不慎受傷，致立法院長...

國民黨：嚴厲譴責民進黨暴力杯葛議事 執意反改革

立法院會今天處理藍白所提國會改革法案，朝野立委發生嚴重衝突，過程中民進黨立委郭國文搶走立法院秘書長周萬來懷中資料；國民黨...

代賴清德赴台大探望受傷立委 潘孟安：多人送醫議事應暫停

立法院朝野黨團今天決戰國會改革法案闖關，晚上陸續有5名立委送醫，包括民進黨立委沈伯洋、鍾佳濱、邱志偉、莊瑞雄；國民黨立委...

國會改革法表決藍綠激烈衝突 朝野已5位立委掛彩送醫

國民黨力拚國會改革法案今天在立法院三讀通過，朝野立委今天一整天爆發多起肢體衝突，造成多位立委掛點送醫，截至晚間八點，累積...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。