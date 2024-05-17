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立院今早爆發肢體衝突 陳建仁：盼理性溝通、協調

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

立法院今（17）日爆發朝野立委衝突，行政院長陳建仁表示，對於立委職權的行使，一向尊重，但是政院也注意到社會各界，還有甚至於國外的企業都關心到這一些議題，而且有所反應，期待朝野黨團能有更好的協調、溝通做出最好的解決方案。

國會改革法案今天在立法院力拼三讀，朝野黨團各自發起動員，不過今早也因為動員人數較多，爆發激烈的肢體衝突。對此，陳建仁今日受訪時表示，對於立委職權的行使，一向尊重立委來做這個立法的部分，但同時也注意到社會各界，還有甚至於國外的企業都關心到這一些議題，而且有所反應，我也希望立法院能夠多方蒐集相關的這一些反應，並且朝野黨團之間能夠做更好的協調、溝通，做最好的解決方案。

陳建仁說，相信理性的討論，才能夠使得這個問題得到最好的解決，當然行政院也會跟立法院一起來努力，使這些議案都能夠得到完善的討論，建立很好的憲政的先例，按照憲政的原則來進行，他認為這才能夠為全民造福，所以行政院也會跟立法院一起來努力，當然希望立法院朝野各黨團能夠理性地溝通，好好地就相關的問題來討論以後，再做最後的決定。

國會改革 立法院 陳建仁

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