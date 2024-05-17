立院今早爆發肢體衝突 陳建仁：盼理性溝通、協調
立法院今（17）日爆發朝野立委衝突，行政院長陳建仁表示，對於立委職權的行使，一向尊重，但是政院也注意到社會各界，還有甚至於國外的企業都關心到這一些議題，而且有所反應，期待朝野黨團能有更好的協調、溝通做出最好的解決方案。
國會改革法案今天在立法院力拼三讀，朝野黨團各自發起動員，不過今早也因為動員人數較多，爆發激烈的肢體衝突。對此，陳建仁今日受訪時表示，對於立委職權的行使，一向尊重立委來做這個立法的部分，但同時也注意到社會各界，還有甚至於國外的企業都關心到這一些議題，而且有所反應，我也希望立法院能夠多方蒐集相關的這一些反應，並且朝野黨團之間能夠做更好的協調、溝通，做最好的解決方案。
陳建仁說，相信理性的討論，才能夠使得這個問題得到最好的解決，當然行政院也會跟立法院一起來努力，使這些議案都能夠得到完善的討論，建立很好的憲政的先例，按照憲政的原則來進行，他認為這才能夠為全民造福，所以行政院也會跟立法院一起來努力，當然希望立法院朝野各黨團能夠理性地溝通，好好地就相關的問題來討論以後，再做最後的決定。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言