遭鍾佳濱躍上主席台撲倒…陳菁徽：噁男飛撲 非常恐慌

立法院會今天處理國會改革法案，朝野衝突不斷。民進黨團於議程進行中發起第二波攻勢，民進黨立委鍾佳濱趁藍委按鈴投票離開主席台時，躍上主席台撲倒國民黨立委陳菁徽，國民黨立委見狀後立即回防，藍綠委間零星衝突不斷，立法院長韓國瑜宣布休息。

民進黨立委今早發動首波攻勢，於議場門口卡位，和藍委推擠爆發首波衝突，但未順利占領主席台，韓國瑜於10時8分宣布開會。當會議處理報告事項第48案時，國民黨團提案逕付二讀，但由於國民黨立委守在主席台附近，僅能快步離開主席台，又快速返回主席台，投票結果贊成大於反對，通過。

民進黨團在首輪投票後，提重覆表決，此時藍委又快速跑回座位上按鈴表決，民進黨立委趁機進攻主席台，多位綠委往主席台衝，但多被國民黨立委阻擋下來，並發生零星叫罵衝突，此時鍾佳濱竟一躍而上，跳上主席台撲倒陳菁徽，陳菁徽也應聲而倒，嚇壞一旁的立委諸公。

陳菁徽透過新聞稿表示，她被鍾佳濱撲倒在地，非常恐慌、非常劇痛、非常憤怒，卻也萬般無奈。民進黨有這款暴力、無理的立委，直接將她從主席台壓倒在地上，嚴厲譴責暴力行為，更譴責這種噁男飛撲女性委員的行徑。

【中央社 台北17日電】

上午9時40分，議場內的民進黨立委全部向前，向議事人員登記發言，守在主席台的藍、白立委站起身嚴陣以待，隔空對望，但未有進一步動作。

直到上午10時8分，韓國瑜才在國民黨立委護送下進入議場，宣布開會。在宣讀完協商結論後，並未進行國是論壇，而是直接進入報告事項。

進行到報告事項第48案，國民黨團提議逕付二讀，因民進黨團反對，韓國瑜隨即宣布按鈴7分鐘、進行表決。民進黨立委則利用台上國民黨立委離開主席台、回到座位領取表決卡及表決的空檔，衝上主席台，藍綠爆發第二波推擠衝突。

民進黨立委鍾佳濱雖一度突圍，衝上主席台，但在國民黨立委人數優勢下被抬離，民進黨立委郭國文想爬上主席台也被拉下，民進黨立委洪申翰與國民黨立委謝龍介則相互推擠，場面火爆。該案表決結束後，韓國瑜在10時38分宣布院會休息。

民進黨立委沈伯洋與國民黨立委葉元之也在台下隔空叫陣，民進黨立委蔡易餘隨即上前將兩人隔開。

院會休息後，場內藍綠立委仍持續爆發口角。