國會五法今闖三讀 柯建銘嗆：將有史上最大衝突

立法院會今天將針對藍白所提的國會改革五法等相關修法進行三讀表決，民進黨立院黨團總召柯建銘昨天揚言，沒有朝野協商簽名的東西，院會實難進行，一定發生「史上最大、最嚴重的衝突」；國民黨團總召傅崐萁表示，民進黨立委若要包圍主席台，「要經過我們的身體，踩過我們的身體」。據了解，藍白不排除今天提修正動議，共提版本，新國會朝野最大規模對決山雨欲來。

立法院長韓國瑜昨召集朝野黨團繼續研商總統當選人賴清德五二○就職後，赴立院進行國情報告的日期及問答形式，經一小時左右的討論仍無共識。

至於新任行政院長到立院進行施政方針報告，朝野同意訂於五月卅一日，本會期也配合延會至七月十六日止。

今天立院會將討論國會改革的修法案。藍白提國會改革五法，內容包括：總統國情報告常態化、藐視國會罪、聽證權、調查權法制化、強化人事同意權及立法院正副院長投票記名制，所涉修法三大法案為立法院職權行使法、刑法及立法委員互選院長副院長辦法。

國民黨、民進黨立委自十五日起在議場前輪流排班，守住議場大門。在傳出民進黨立委不排除今天凌晨三時進駐議場外，藍白立委也徹夜待命。

國民黨強調，國會改革五法今天一定要完成三讀，民進黨要文鬥、武鬥，都奉陪到底，就算十八日太平島不去了，也要闖關。民眾黨團今天也擬提案延長今天院會至國會改革相關法案審議完畢。

民進黨團表示，雖目前規畫以議事規則內的行動為主，但不排除視情況發起杯葛、占領主席台。