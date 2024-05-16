觀察站／賴清德不化解對立 國會恐無寧日

準總統賴清德五二○就職在即，國民黨團搶在五二○前欲闖關國會改革五法，取得國會調查權、藐視國會罪等武器，以此給新總統、新內閣下馬威；民眾黨主席柯文哲也在五一九號召小草遊行，要向民進黨政府算總帳。面對在野攻勢，民進黨立法院黨團則以「人海發言戰術」及準備聲請釋憲應戰。

蔡英文總統任期將屆滿，政權交接之際，外界也觀察到，蔡英文政府先是在總統大選一結束，經濟部即宣布調漲電價十一％；衛福部更於近日推出人工代孕合法化草案；以及，政壇傳出蔡總統可能近日宣布特赦前總統陳水扁。蔡英文頂著鋼盔替賴清德逐步清理戰場、掃除執政障礙，可謂用心良苦。

但在野黨可不會手軟。國民黨、民眾黨在新國會一上路，即聯手推出國會改革法案，對準「賴政府」磨刀霍霍。藍白國會改革法案不僅要賴清德每年到立法院國情報告，還將國會調查權、聽證權法制化，若有官員不甩國會調查，或是閣員動不動就變成「吵架王」，還會被以藐視國會罪送辦。

藍營推動立法，更是要報過去八年被綠營輾壓的一箭之仇；國民黨團總召傅崐萁下軍令狀，要求藍營立委在議場守夜搶排案權，也對外展現國民黨團決心，更有民眾黨團加入守夜的合作。

面對藍白在國會監督上的合作氣勢，民進黨團總召柯建銘先前不斷批評藍營「毀憲亂政」、「國會香港化」，近日又奉賴清德指令，強調「表決可以輸，但論述不能輸」，一旦國會數人頭難敵在野黨，至少可訴諸民意反制，最後再訴諸大法官釋憲扳回一城。

在野監督，本屬平常。五二○之前，藍綠白攻防各有盤算，已可見火藥味。五二○之後，賴清德面對朝小野大的局面，若只想「反守為攻」，而非思考緩解朝野對立的處方，國會恐怕天天如戰場，絕非全民之福。