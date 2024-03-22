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周萬來立院報告 綠委痛罵十分鐘

聯合報／ 記者林縉明張睿廷周佑政／台北報導
立法院司法及法制委員會昨天邀請立法院秘書長周萬來（右）報告，卻被民進黨立委痛罵十分鐘。記者林俊良／攝影
立法院司法及法制委員會昨天邀請立法院秘書長周萬來（右）報告，卻被民進黨立委痛罵十分鐘。記者林俊良／攝影

在野黨要求賴清德就任總統後到立法院國情報告，且採即問即答，立法院司法及法制委員會昨邀請立法院秘書長周萬來報告總統赴立院國情報告及詢答模式的建議。國民黨立委王鴻薇質詢表示，總統是否接受備詢，可否透過朝野協商決定？周萬來回答，依照現行法是這樣規定，也沒有大法官針對這項議題說過違憲，立法院對總統來國情報告是有決定權的，可主動邀請總統來報告。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，總統赴立法院國情報告，憲法前提非常清楚，立法院可以提出邀請，總統得決定要不要來，若總統願意是報告，而非質詢，在野黨提案要求總統赴立法院進行即問即答的國情報告，以及將該報告常態化、每年都要來的主張恐怕都逾越憲法授權。

對於未來總統到立法院國情報告是否採即問即答，據了解，總統當選人賴清德的立場與態度仍然與選舉期間一致，賴認為，依憲法與立法院職權行使法規定，只要立院邀請，就履行憲政義務，赴國會報告，不過在野黨主張的「即問即答」於法不合，唯一可行的方式是如已故前總統李登輝過去在國民大會的綜合答覆模式。

民進黨立委莊瑞雄質詢時則「岔題」提到立法院長韓國瑜上周五院會沒收質詢權一事，莊詢問周萬來「你笨到沒有跟院長提醒嗎？議事規則從以前到現在都同一本，沒有一個院長出錯，為什麼他出錯？你當秘書長失職」，更稱周萬來應對韓國瑜盡力輔佐，「畢竟韓國瑜這個人瘋瘋的、人很有趣，你要控制他一下」，莊還說，「沒收質詢權不就很厲害，但這攸關之後四年，我如果要亂，你周萬來會被亂死，要講道理，要維護各黨委員權利。」莊瑞雄痛罵十分鐘，周萬來則全程尷尬微笑，未多做回應。

後續質詢的國民黨立委羅智強追問，莊瑞雄認為周萬來沒有及時糾正韓國瑜的錯誤，但是韓國瑜宣讀唱名三次後，宣布未到的立委跳過，錯了嗎？周萬來坦言「沒有」。羅智強說，韓國瑜是捍衛立法院議事規則的尊嚴，韓國瑜沒有錯、議事人員也沒有錯。周萬來說，每一個施政報告、施政質詢一定有做宣告。

周萬來 立法院 韓國瑜

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