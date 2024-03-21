周萬來：總統國情報告 美法無即問即答

國民黨及民眾黨立法院黨團分別提出國會改革版本，主張邀請總統赴立院國情報告且採「即問即答」。立法院司法及法制委員會今天邀請立法院秘書長周萬來專案報告，周在書面報告指出，美國、法國的國情咨文演說未採即時詢答方式，我國若採不同形式，有待立委共識；且若修法定期邀總統國情報告，若遇到國家緊急狀況時，恐怕會失去議程彈性。

針對周萬來的書面報告內容，國民黨立委翁曉玲表示，國外例子固然可以參考，但我國狀況並非完全相同，總統如果只是在立法院報告完就離開，可能有許多立委仍對內容不清楚，因此希望有時間可提問，採簡答、一問一答、二問二答、多問多答等，皆能討論。民進黨團幹事長吳思瑤則表示，要求總統即問即答，有非常明顯違憲之嫌，期待周萬來基於法學專業講該講的話。

民眾黨團總召黃國昌盛讚周萬來是國內首屈一指的議事專家，在書面報告提及總統制、雙首長制的國家，如何進行國情報告，都有相當說明與介紹，也是相當稱職的幕僚長。但黃國昌也重申，國情報告採用即問即答，這是民眾黨主席柯文哲在二〇二四年總統大選的承諾，民眾黨團也已經提出修法草案，希望民進黨不要為了一黨之私，阻撓重要的國會改革。

司委會原訂今天排審國會改革相關法案，但引發綠營反彈，國民黨籍召委吳宗憲因而決定更改議程，改邀周萬來針對「中華民國總統至立法院進行國情報告及詢答模式之建議」專案報告。周萬來在書面報告中指出，依據過去國民大會對總統國情報告的建言，實務上總統答覆採「綜合答復」的方式進行，而參照美國、法國國情咨文演說尚未有即時詢答方式，「未來我國國情報告是否採行不同的詢答模式，仍有待委員共識決定」。

周：定期邀報告 恐失彈性

對於國民黨立委提案，立法院應於每年「固定」時間邀請總統國情報告。周萬來指出，如果限制總統於特定時間進行國情報告，可能與行政院應定期至立法院進行施政方針及施政報告的時間有所重疊，造成立法院議事安排上的困難。另外，若限定時間內，若遇到國家緊急狀況等特殊情形，可能發生無法依法安排總統國情報告的爭議，也有失立法院議程安排上的彈性。