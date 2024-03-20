總質詢怕被跳過 立委盯議場提早到

立法院上周五爆發總質詢之亂，立法院長韓國瑜依序唱名立委，結果立委全不在場，引起「沒收質詢權」爭議。經此事件，立法院昨天繼續進行總質詢，氣氛有所轉變，不少登記發言的立委都提前或準時進入議場，深怕再次出差錯。

國民黨立委葉元之說，自己不斷請助理緊盯議場開會狀況；民進黨立委鍾佳濱坦言有點緊張，因此提前趕到現場。

鍾佳濱表示，他確實感到有點緊張，平時等到前一位委員開始質詢，他才會從研究室出發到議場；昨天看到前二位委員上台時，他就急忙走向議場，深怕被跳過。他希望未來韓國瑜可以多給一點彈性，若每回唱名不到就跳過，是大家都不樂見的情況。

昨天下午輪到民眾黨立委林憶君質詢時，幕僚原本預估下午四時到場即可，她不到三時就提前進入議場就定位。林憶君表示，委員質詢時需要提前到場是無庸置疑的，但還是覺得院方可以多給予一些彈性，大家彼此尊重，委員也會謹守議事規則與質詢本分。

國民黨立委葛如鈞質詢時，關切詐騙問題，播放兩段由人工智慧（AI）製作的影片，詢問行政院長陳建仁何者為真、何者為假；未料兩者皆為假，陳建仁當場動怒，反嗆葛如鈞是在做圈套，「實在是很難接受，所以你就是詐騙者。」