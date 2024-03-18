快訊

五億生是同志？高中導師駁：他暗戀女生一年 氣男性好友打屁股

申購熱翻天！00940募到底多少？ 答案揭曉

羅智強控三中案洩密簽結了事 蔡清祥：檢警都有人被查洩密

梅花名家：立院院長嚴守中立的誤解

梅花新聞網／ 梅花新聞網
民進黨團總召柯建銘（左）、國民黨團總召傅崐萁（右）。聯合報資料照片／記者胡經周／攝影
民進黨團總召柯建銘（左）、國民黨團總召傅崐萁（右）。聯合報資料照片／記者胡經周／攝影

立法院議長主持議事中立不影響其提案權。圖/中央社

楊泰順/中美文經協會常務理事

立法院長韓國瑜、副院長江啟臣因列名國民黨團總召傅崑萁提案為共同提案人，被民進黨團總召柯建銘批評為｢嚴重違反議事中立，有違法之虞。｣｢公民監督國會聯盟｣（公督盟）也隨後發表聲明，指稱此舉違反《立法院組織法》第三條規定，立院院長與副院長｢應本公平中立原則行使職權｣的原則，故呼籲兩人應在3月15日前主動撤簽提案，｢避免擴大政治紛爭，維持立法院秩序，處理議事。｣公督盟認為，立院正、副院長擔任共同提案人，｢恐會造成未來嚴重的政治紛爭，無法扮演公道伯角色，也損及全民院長高度。｣

柯建銘是立院唯一連任十屆的資深委員，公督盟關心立院運作則有超過三十年的時間，兩者均非國會運作的外行人，但對立院院長角色所表達的看法，卻似乎略顯淺薄，讓人深感失望。

柯建銘、公督盟看法淺薄 讓人失望

民主國家國會大體可以分為兩類，一是英國的立法與行政融合制，另一則為美國的立法與行政分立制。由於國會定位不同，對議長角色的定位也大相逕庭。

在立法與行政融合制下，擔任行政最高首長的內閣總理（或稱首相），通常也具備國會議員身分，有權參與議事辯論與表決。由於國會是合議制機構，為了使預算與法案順利通過，總理通常均由政黨領袖擔任，透過政黨運作領導黨籍議員通過行政體系所欲求的法案。行政首長既以黨魁身分在國會運作，主持議事的議長便必須嚴守中立，否則議會將可能出現｢兩個太陽｣，侵蝕首長的領導統御機制，進而破壞責任政治精神。

英國國會議長的表現，正是融合制的最佳典範。議長不僅不能出席黨團會議或自行提案，甚至不能受邀參加議員的聚餐或聯誼；議長薪給也由獨立基金支付，不受議會預算與多數決影響。如此絕對中立，使得擔任議長者多是不具政治野心的議員，朝野政黨競選時也會保障其連任，避免這難得人才因選舉涉入黨爭。這樣的議長人選，若非特定的歷史傳承與政治文化，一般國家恐怕難以尋覓，例如印度雖然抄襲英國制度，但因堅持由重量級議員擔任議長，結果導致議會紛擾不斷。

美國採行政立法分立體制，官員不得兼任議員，當然亦不得參與國會提案、辯論、與表決。但國會是合議制機構，無人領導便容易陷於一盤散沙難以成事。此外，分立制的設計將行政與立法視為競爭關係，國會若無有效的領導又將如何監督行政為納稅人看緊荷包？在行政首長無法參與國會的情況下，領導國會之責便落在議長身上。

合議制機構領導人若不藉由利益分配凝聚多數支持，便只能在理念與政策上扮演議員的領頭羊。故而，美國議長若與總統不同政黨，議長便是在野黨領袖，此為大家所共知的事實。以議事中立為由，主張議長不得參與提案，根本是對國會運作的誤解。去年11月美國政府面臨預算用罄可能被迫關門的難題，眾院議長強生主動提出｢兩階段延續決議案（two-step continuing resolution）｣為僵局解套，便未聞議員因此指責議長提案的不當。反對立院院長具有政黨色彩或政策主張，難道是希望立院繼續和稀泥以政治分贓維持表面和諧？

議長超然公正 仍可展現政策政黨偏好

身為議長，在會議主持上當然必須公正，這正是為何，議長已是在野黨魁，其下卻還要設｢多數黨領袖｣（majority leader）一職。所謂主持會議必須公正，指的是議長只能依循議事規則進行決斷，並非不能展現政策或政黨偏好。但議長既要主持會議，若無暇動員議員支持政黨的主張，一旦投票落敗對議長威信自然有所減損。故而，美國參眾兩院皆在議長下，另設｢多數黨領袖｣，為議長擔負動員與催票的工作。必須提醒的是，議長是議事規則的詮釋者，依循議事規則主持會議是否就必然公正中立？研究國會政治的學者恐怕早有許多質疑，公督盟擔心｢球員兼裁判｣的議場場景，其實每天都在美國國會上演。

台灣憲政體制被稱為｢半總統制｣，設計上明顯接近分權制衡的精神，在此分權制下若期待立院院長扮演英國國會議長的角色，恐怕便有些強人所難不切實際。

※以上言論不代表梅花媒體集團立場※

梅花新聞網

公督盟 美國 議員

延伸閱讀

影／立院衛環委員會爆衝突 國民黨團批民進黨護航推託

衛福部立院專案報告「虐童案」 綠要王育敏迴避爆衝突

立院衛環委員會藍綠混戰40分鐘 衛福部長薛瑞元才順利上台報告

立院總質詢風波 朱立倫酸：以後綠委不在場「主席要喊休息」

相關新聞

影／藍綠吵翻！薛瑞元近40分鐘無法上台專案報告社安網現況

立法院社會福利及衛生環境委員會，今天針對「社會安全網推動情形及策進作為」進行專案報告並備質詢，但朝野雙方在一開始就吵成一...

柯建銘擬阻國會改革 徐巧芯：全部綠委地上打滾都沒用

國民黨立法院黨團積極推動國會改革法案，民進黨立法院黨團總召柯建銘希望先開公聽會，否則不排除對所有法案提「復議」。國民黨立...

回復立委質詢權 韓國瑜12時30分召集3黨總召協商

立法院上周五（15日）院會對立委來不及趕到議場，立法院長韓國瑜唱名3次後宣布休息，遭民進黨立委痛批剝奪質詢權。韓國瑜在中...

中央兒虐報告2頁急變5頁 薛瑞元適任嗎？蔣萬安這樣說...

一歲男童剴剴遭凌虐身亡，衛福部長薛瑞元今天上午排定赴立院社會福利及衛生環境委員會專案報告，原本報告僅2頁，遭立委砲轟後今...

梅花名家：立院院長嚴守中立的誤解

立法院長韓國瑜、副院長江啟臣因列名國民黨團總召傅崑萁提案為共同提案人，被民進黨團總召柯建銘批評為｢嚴重違反議事中立，有違法之虞。…

衛福部立院專案報告「虐童案」 綠要王育敏迴避爆衝突

立法院衛環委員會今天邀請衛福部長薛瑞元針對「社會安全網推動情形及策進作為」報告並備詢。民進黨立委認為會議主席、國民黨籍召...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。