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藍周四排審國會改革案…柯建銘擬阻審 黃國昌反嗆

聯合報／ 記者劉宛琳張睿廷林銘翰／台北報導
民進黨團總召柯建銘（左）、民眾黨團總召黃國昌(右)。圖／聯合報系資料照
民進黨團總召柯建銘（左）、民眾黨團總召黃國昌(右)。圖／聯合報系資料照

國民黨立委預計周四在立法院司法及法制委員會排案審查國會改革法案，民進黨團國會改革專案小組昨開會討論。民進黨團總召柯建銘表示，已和國民黨團總召傅崐萁商量先開公聽會，等民進黨的法案併案審查；如果國民黨執意而為，他們會對所有通過的法案提出「復議」，國民黨也不能審了。

據了解，國民黨團還在討論應對方式，傅崐萁暫不回應。民眾黨團總召黃國昌表示，蔡總統承諾的國會改革，涉及修法的政見，八年執政幾乎全跳票，如今柯建銘還說如果不先舉行公聽會，就要把其他政黨的提案提復議、阻擋審查，大剌剌地反對改革。

柯建銘表示，國民黨排審的國會改革法案，看來都是違憲的比較多，民進黨只有一個原則，「絕對不會寫出違憲版本」。

黃國昌說，國會改革是二○一六年時任藍綠總統候選人蔡英文朱立倫提出的政見，民進黨全部擺爛，一直刻意拖延不處理，沒想到在柯建銘眼中，除三讀通過的議長中立化，其餘都被形容「丟到垃圾桶」，令人大開眼見；不知道提出政見的蔡總統，如何看待柯建銘的此番言論？

傅崐萁 國會改革 國民黨 朱立倫 柯建銘 法制委員會 蔡英文 黃國昌

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