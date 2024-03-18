冷眼集／給國會巨嬰的震撼教育

立法院總質詢上周鬧出立委被點名不到，主席裁示提早休息的風波，朝野為了責任歸屬，爭論不休。

民進黨立院黨團總召柯建銘歸咎立法院長韓國瑜疏於管理、議事人員怠惰；不少民進黨立委也舉出「慣例」來捍衛質詢權利。然而，立委依憲法行使質詢權，若還要經立法院長與議事人員再三「溫馨提醒」，這樣的國會巨嬰，真的符合人民期待嗎？

此次風波，國民黨直指民進黨立委陳亭妃臨時改為書面質詢，才造成質詢順序大亂。陳亭妃不滿被當成這場風波的元凶，急著澄清自己是因為被告知院長中午有接待外賓行程，才被迫改書面質詢；但此說引來國民黨立委王鴻薇質疑惡人先告狀，雙方各執一詞。

質詢時間並非難以補救，韓國瑜今天將安排朝野協商，盡快尋求補救措施。但究其根本，排定當天質詢時間，本就該留在院區內待命；點名不到，卻怪罪主席或議事人員沒有依「慣例」通融，有道理嗎？

其實，這次韓國瑜的議事作為，就像一次立法院「震撼教育」。長期以來，每逢總質詢，議場內便空蕩蕩，幾乎都成了質詢立委的個人秀場，多半沒有其他立委捧場。這種國會文化，就算已是「慣例」，也是必須革除的陋習。

選民可知道，當區域立委宣稱每周二、五開院會，若非動員表決，議場上多半小貓兩三隻？更別說，自從民進黨政府完全執政後，民進黨許多立委都將口頭質詢直接改書面質詢，對行政部門放水、自我閹割，早已忘了身負監督之責；如今反嗆韓國瑜是「趕下班」，令人啼笑皆非。

立委們也許會自辯，在國會另有選民服務或各種其他行程，但開會，難道不該是最重要行程嗎？比起先進民主國家在國會殿堂的集體論辯、對行政部門追根究柢，我們的國會一直流於淺碟式詢答；朝野一再高喊國會改革，重點是我們想要什麼樣的質詢？既然要國會改革，這次剛好可以一併革除不好的「慣例」。