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民主基金會卡韓國瑜？ 綠扯韓不守慣例

聯合報／ 記者林縉明屈彥辰／台北報導
立法院總質詢風波綠營將矛頭指向院長韓國瑜（左），民進黨立委郭國文（右）昨表示，既然韓不重視立院慣例，民主基金會董事長也不一定要依慣例給韓。圖為郭國文前天直奔院長室找韓國瑜理論。本報資料照片
立法院總質詢風波綠營將矛頭指向院長韓國瑜（左），民進黨立委郭國文（右）昨表示，既然韓不重視立院慣例，民主基金會董事長也不一定要依慣例給韓。圖為郭國文前天直奔院長室找韓國瑜理論。本報資料照片

立法院前天有立委質詢未到場，立法院長韓國瑜依序唱名未到，宣告休息，引發民進黨立委不滿。民進黨立委郭國文昨天表示，依慣例民主基金會董事長是給立法院長，但韓國瑜不重視慣例，民主基金會董事長不一定要給韓國瑜。國民黨立委賴士葆表示，民進黨一直卡韓，卡韓不成就連執行長都要架空。假如民進黨一定要卡，國民黨就把預算刪成一元。

台灣民主基金會依照慣例由立法院長接掌董事長一職，但韓國瑜遲遲未上任，民進黨卡韓的傳聞不斷。就連基金會執行長人選也敲不定，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤日前主張，依慣例總統有相當大的任命權，不管是董事長派任及執行長任命，希望都能「維持慣例」，推選各方可以接受的人選。

立法院前天質詢時，因原定質詢的委員未到場，後續排定質詢委員趕不到場，韓國瑜依慣例唱名後宣告休息，引發民進黨立委洪申翰、郭國文等人不滿抗議。

郭國文不滿韓國瑜破壞慣例，昨天特別提到，法條沒有規定民主基金會的董事長要給立法院長，給院長是依慣例行事。但顯然韓國瑜不重視「慣例」，所以民主基金會董事長不一定要給韓國瑜院長。

賴士葆指出，民主基金會運作宗旨是兩個，跟國際非官方組織交流，再來是深化亞洲地區、全世界的民主。之所以卡韓，是民進黨怕給偏綠民主團體的帳被人看到。民主基金會的錢不是民進黨出的，是外交部，是公帑，要經過立法院審議，茲事體大。

賴士葆提醒，不要因為總質詢被唱名三次跳過就牽扯，他當過幾年召委，議事規則就是這樣規定，委員會常常一念就一直跳過，韓國瑜唱名三次不在，是立委自己的問題，不保護自己的時間。他自己質詢都是提前半小時到，就不會有這問題發生，立委要質詢時，助理是盯很緊的，而且也不能怪議事人員，議事人員是會隨時聯絡提醒時間快到，像他前日質詢時，第一個立委一上台質詢，議事人員通知，他便到議場。是自己的問題，怎麼能怪韓國瑜？

吳思瑤 民進黨 洪申翰 立法院 賴士葆 郭國文 韓國瑜

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