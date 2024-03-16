綠委紛改書面質詢 藍白齊轟放水

民進黨執政八年，行政院長赴立法院施政報告與總質詢時，民進黨立委經常以書面質詢，不見立委本人到場口頭質詢，昨天更因綠委臨時改書面質詢，導致院會議程大亂。藍白立委齊轟，民進黨立委對行政部門輕放，早已不是新聞，除了放棄質詢監督，改成書面質詢，還有人把卅分鐘的質詢時間，自我縮短成十五分鐘，都是明顯放水案例。

立法院會昨排定七位國民黨立委、十二位民進黨立委質詢，國民黨僅有羅明才臨時改書面，民進黨立委則有六人書面質詢，包括邱議瑩、吳琪銘、鍾佳濱、賴瑞隆、蘇巧慧、陳亭妃，比例高達五成。下周二總質詢排定十位藍委與七位綠委質詢，藍委目前無人改書面質詢，綠委則已經有范雲、張雅琳、郭國文三人以書面質詢。

國民黨立委洪孟楷表示，改成書面質詢，民進黨立委就不需要來立院，還好意思都指責別人翹班，綠委就是最大的「薪水小偷」。過去已經習慣自我矮化成行政院下的立法局，但本屆新的民意產生下，依舊護航的作風，只會讓國人更看破手腳。

國民黨立委賴士葆批評，憲法賦予立委監督行政部門的職權，結果民進黨執政後一堆民進黨立委自我閹割，每個會期都有超過一半以上綠委改書面質詢，自甘墮落成行政院的小弟。

民眾黨立委林憶君表示，民進黨執政後就一直在放水，想縮短總質詢時間，讓總質詢趕快結束。

有民進黨立委證實，曾想親到議場對閣揆口頭質詢，但黨團以時間已晚為由，盼改為書面質詢，這讓他感到有些可惜，但尊重黨團安排。