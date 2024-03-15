綠委陳亭妃控因接待外賓影響質詢 韓國瑜辦公室駁斥：整天在立院

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
立法院今天進行施政總質詢，下午場兩時三十分開始開會，但由於第一位質詢委員陳亭妃改成書面詢答，後面質詢委員也未提早進場準備，而現場立法院長韓國瑜（右）一一將下午場質詢立委都宣讀完後沒人到場，隨即宣布散會，整個過程不到十分鐘。記者葉信菉／攝影
立法院今天進行施政總質詢，下午場兩時三十分開始開會，但由於第一位質詢委員陳亭妃改成書面詢答，後面質詢委員也未提早進場準備，而現場立法院長韓國瑜（右）一一將下午場質詢立委都宣讀完後沒人到場，隨即宣布散會，整個過程不到十分鐘。記者葉信菉／攝影

民進黨立委陳亭妃今稱立法院韓國瑜早上因要接待外賓，影響她質詢。韓國瑜辦公室駁斥，院長整天在立院，議事主持全程直播。

立法院院會下午質詢時，立法院長韓國瑜唱名多位立委，皆未到場質詢，因此提早宣布院會休息。陳亭妃為下午首位質詢的立委，將口頭質詢改為書面質詢。

陳亭妃稱，今天早上11時40分，她就提早抵達立法院議事廳，準備要質詢，結果議事人員向她說，因韓國瑜接待外賓，所以她上午排不到質詢，要到14時半才能質詢。她質疑，請問立法院副院長江啟臣跑到哪裡去了？院長和副院長不就應該做調配嗎？

韓國瑜辦公室表示，有關媒體朋友詢問院長今天預定行程回應，院長今天表定整天都在立法院，議事主持也全程轉播，院長白天並無議事以外的安排。副院長則有外賓接待的行程。

立法院 陳亭妃 韓國瑜

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