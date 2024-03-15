綠委陳亭妃控因接待外賓影響質詢 韓國瑜辦公室駁斥：整天在立院
民進黨立委陳亭妃今稱立法院長韓國瑜早上因要接待外賓，影響她質詢。韓國瑜辦公室駁斥，院長整天在立院，議事主持全程直播。
立法院院會下午質詢時，立法院長韓國瑜唱名多位立委，皆未到場質詢，因此提早宣布院會休息。陳亭妃為下午首位質詢的立委，將口頭質詢改為書面質詢。
陳亭妃稱，今天早上11時40分，她就提早抵達立法院議事廳，準備要質詢，結果議事人員向她說，因韓國瑜接待外賓，所以她上午排不到質詢，要到14時半才能質詢。她質疑，請問立法院副院長江啟臣跑到哪裡去了？院長和副院長不就應該做調配嗎？
韓國瑜辦公室表示，有關媒體朋友詢問院長今天預定行程回應，院長今天表定整天都在立法院，議事主持也全程轉播，院長白天並無議事以外的安排。副院長則有外賓接待的行程。
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