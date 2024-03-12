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觀察站／反不在籍投票…打著抗中保台 變相限制投票權

聯合報／ 本報記者鄭媁
中選會主委李進勇昨列席立法院內政委員會。記者林伯東／攝影
中選會主委李進勇昨列席立法院內政委員會。記者林伯東／攝影

藍綠為不在籍投票交鋒，民進黨表態反對的理由有二，一是指違反祕密投票的憲政原則；二是指境外勢力介選，歸根究柢仍是打著抗中保台的旗號，變相限制人民投票權利，這樣的老掉牙理由，差點讓人以為，民進黨還沉浸在二○二四選舉沒走出來。

準總統賴清德競選期間才脫口而出「中華民國憲法是災難」，選後民進黨立院黨團卻又搬出憲法，「不在籍投票法」草案根本還沒進入實質討論就先帶風向；國安局長蔡明彥跟著幫腔，質疑在對岸遠距投票，自由意志會不會被干擾。只將不在籍投票聚焦在陸台人，忘卻其他身在海外的國人權益。

不在籍投票分為通訊投票、移轉投票、特設投票所或境外投票，各有優缺點，確實值得朝野審慎討論。台灣以科技島自豪，民進黨若僅憑中共介選作為反對依據，難以服眾，更會讓人質疑，難道對台灣的民主深化不具信心？

再者，行政院日前已將不在籍公投法草案送立法院審查；耗時五年的公投電子連署系統下個月就要上線，這不正反證只要在確保資安的前提下，不在籍投票制度是可行的？中選會主委李進勇雖然也在答詢時提及選務困難與風險，但也強調這不能作為無法克服的理由。

不在籍投票若能夠完成立法，對選制及選務工作必然有很大挑戰，李進勇都說可累積實務機驗，穩健逐步採行；中選會都不排斥了，民進黨立委在怕什麼呢？

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