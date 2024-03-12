冷眼集／獨立機關做舊事 看不到願景

國家通訊傳播委員會（NCC）面對新年度新國會，還在做舊事，仍這樣的獨立機關不要也罷。圖／聯合報系資料照片 本屆立法院首次前往交委會備詢的ＮＣＣ主委陳耀祥，昨天被立委叮得滿頭包。導火線在於ＮＣＣ每一次業務報告，內容幾乎一模一樣；行政單位提出不斷重複的報告內容，已經不是第一次，然而，面對新國會，ＮＣＣ不報告今年新計畫，只想著重複報告外界已知的事件，這如果不是行政怠惰，什麼才是行政怠惰？

這不僅是ＮＣＣ的怠惰，更凸顯行政部門的沉痾。每次到立法院報告，官員大多是拿著先前的報告當底稿修改，對官員來說，這種做法最安全、最不容易出錯。但看在一般大眾眼裡，真是令人搖頭。

新年度到來，至少要有「新年新希望」。就產業界來說，上市櫃公司在每一季法說會中，除公布上一季財務數據、總結企畫執行成效，也會針對下一個季度、甚至全年度做出展望說明，並提出財務預測，為的就是要讓投資大眾都明白企業對今年的規畫及展望，就算企業偶爾對於總體經濟前景感到憂慮，但也都會針對市場憂慮提出說明。

但每一次翻開行政機關的備詢報告，除了一堆法條，就是不斷重複之前一說再說的報告內容。ＮＣＣ也不是沒有在做事，但若從業務報告、立委質詢之中，都看不出來ＮＣＣ的執行細節，這到底是政務官不清楚事務官在做哪些事？還是有很多事情不能對外公開？抑或是政務官認為到了國會殿堂，口頭解釋即可，書面報告不重要？

面對新年度新國會，ＮＣＣ還在做舊事。ＮＣＣ委員將在今年中換屆，ＮＣＣ主委也將換人。賴政府的ＮＣＣ，能否有別於蔡政府的ＮＣＣ，仍有待觀察，但如果還是看長官、看立場辦事的ＮＣＣ，這樣的獨立機關不要也罷。