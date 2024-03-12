前NCC委員 質詢現任主委

ＮＣＣ主委陳耀祥任期內，不予中天電視台換照引發社會高度關注，中天為此提起行政救濟。藍、白立委昨在立法院交通委員會聯手通過譴責案，要求陳耀祥須就「廣電事業申設換照審查程序暨執行過程」專題報告，並針對相關爭議處理程序提出詳細說明。

立院交委會昨也上演「前ＮＣＣ委員」質詢「現任ＮＣＣ主委」的戲碼。翁曉玲猛轟陳耀祥：「是怎麼帶領ＮＣＣ？」更質疑外界只要一提到陳耀祥，只會想到下架中天、護航鏡新聞台設立、放任三立入股中嘉，「這就是大眾對你的印象」。

針對中天換照案，翁曉玲質疑ＮＣＣ諮詢委員名單不公開，代表中間安插自己人，要求ＮＣＣ公開諮詢委員會的名單。此外，針對中天提出國賠七十九億元，陳耀祥表示ＮＣＣ已在上訴，但翁曉玲提醒，若ＮＣＣ敗訴可能要準備好國賠七十九億元，並要求陳耀祥要負擔連帶賠償。

提出譴責案的國民黨立委魯明哲指出，中天電視台不服ＮＣＣ裁罰，提出訴訟，已連續多次勝訴，交委會要求ＮＣＣ針對換照程序作出說明，但ＮＣＣ提供的報告，只有審查程序，執行狀況卻付之闕如，通篇報告空泛，無視行政對立法負責的憲政分際。

魯明哲質詢，ＮＣＣ這幾年受到強烈的政治操作干預，對於大家關心的鏡電視等疑慮，「回答避重就輕」，抨擊陳耀祥擔任ＮＣＣ主委期間不公正，並給陳耀祥「綠膽忠魂」四字評語；陳耀祥現場回應，「我沒有辦法接受這樣的說法」。

由於台北高等行政法院去年判決ＮＣＣ針對中天案應重啟審查程序，陳耀祥在回答藍營立委黃健豪質詢時表示ＮＣＣ會上訴。黃健豪問，能否保證百分之百的言論自由？陳回應，「沒有真正百分之百的言論自由，你說殺人、放火這種恐嚇是言論自由嗎？」黃健豪則回批，把不同立場的電視台拿來和殺人放火混為一談，「你確定這是你要講的話？」

國民黨立委賴士葆則質疑陳耀祥，「大家對你的感覺就是你把ＮＣＣ東廠化，你箝制言論自由，你自己講『沒有百分之百的言論自由』，但民主可貴之處在於言論自由。」陳耀祥回應，「不是所有言論都有言論自由，殺人、放火、恐嚇是言論，但不是言論自由保障的言論。」