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新聞眼／藍白聯手調閱 能掀執政黑幕？

聯合報／ 本報記者唐筱恬
藍白合作下，昨天通過成立本屆立法院第一個調閱小組。但民進黨執政八年來，包括高端疫苗、進口蛋等真相一直未釐清，在野黨如何持續聯手掀開黑幕，也考驗監督決心與功力。本報資料照片
藍白合作下，昨天通過成立本屆立法院第一個調閱小組。但民進黨執政八年來，包括高端疫苗、進口蛋等真相一直未釐清，在野黨如何持續聯手掀開黑幕，也考驗監督決心與功力。本報資料照片

立法院交通委員會昨在藍白合作下表決通過成立「鏡電視申設及後續弊案爭議」調閱專案小組，為本屆國會成立的第一個調閱小組，算是在野黨合作成績單。但民進黨執政八年來，不只是鏡電視發照案一項疑點重重，總統專機私菸案、高端疫苗、缺蛋等真相一直未釐清，在野黨如何持續聯手掀開黑幕，也考驗監督決心與功力。

依立法院職權行使法第四十五條，「立委可在院會或委員會成立調閱小組，向特定機關調閱資料」。不過，由於過去民進黨一黨獨大，國民黨曾提過離岸風電、私菸案、八一五大停電等成立調閱小組，結果統統遭民進黨以人數封殺。

時代力量前立委陳椒華曾在立院曝光一段鏡電視股東會錄音，音檔裡提到「蘇貞昌要求ＮＣＣ盡快通過執照」、「蔡英文總統的旨意」等，令各界相當震撼；但當時在野黨提出鏡電視調查小組，也一樣慘遭綠營封殺。

目前國會三黨不過半，藍白聯手居於多數，在野黨終於有武器大展監督力量。只是，就算成立調閱小組，但依照過去經驗，行政部門提供資料多半以保護個人資料、機密文件等為理由，在文件上遮蔽、塗黑。台北市長蔣萬安擔任立委時曾參與疫苗調閱小組，就曾轟疫苗採購合約被塗黑；民眾黨前立委賴香伶更曾批評「六行字被塗掉三行半」根本看不懂等。

在國會改革法案尚未通過，行政部門提供資料尚無罰責等情況下，鏡電視調閱小組能被揪出何等內幕？也讓外界抱持疑惑。

總統大選前，藍白都曾質疑光電風電合約、總統專機私菸案、進口蛋爭議、高端疫苗等黑幕，時至今日，仍有許多真相未明。藍白聯手成立調閱小組只是第一步，若要更深入追查內幕，避免行政部門虛應了事，國會改革相關修法仍勢在必行，否則，立院調閱小組也只是無牙老虎、形同虛設。另一方面，成立調閱小組也須師出有名，以免招致立院擴權等罵名，先損及調閱小組的公信力。

藍白合 鏡電視 高端疫苗

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