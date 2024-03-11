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柯建銘：國民黨要提通訊和海外投票先去修憲再講
國民黨立委提出不在籍投票草案，內容囊括海外投票、通訊投票，引發爭議。民進黨立院黨團總召柯建銘今天重申，民進黨能接受的不在籍投票方式是移轉投票，通訊投票和海外投票當然是違憲的，國民黨要提先去修憲再講。
柯建銘今天重申，不在籍投票民進黨能接受的是移轉投票，憲法規定很清楚，投票是秘密的，總統選舉也必須返國投票，國民黨要推的海外投票和通訊投票當然是違憲，無庸置疑。不知道國民黨在想什麼，連黨主席朱立倫都認為這是應該要做的，請國民黨看清楚憲法規定。
被問到是否認為海外通訊投票會被介選，柯建銘直言，「當然，這太嚴重了吧」，投票是秘密行為，他們要寄選票的時候，難道不會在中共指導下投票嗎？從全球各地送回來的投票，就不曉得怎麼開票了，一定發生暴動的。如果要通訊投票、海外投票，先去修憲再講，這很清楚。
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