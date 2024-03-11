觀察站／立院藍白合？ 綠接招

新一屆國會，朝野對陣。繼民眾黨立院黨團提出立法院三法修正草案後，國民黨團上周也提出國會改革五法，日前已交付委員會審查；民進黨團批評國民黨團毀憲亂政之餘，預計也會自提版本。立法院司法及法制委員會成為攻防戰場，攸關準總統賴清德未來國情報告如何進行等制度規範，就看綠營如何接招。

立法院八個常設委員會召委選舉，國民黨原要禮讓民眾黨一席，在基層大反彈後縮手；民眾黨反而率先釋出善意，八席全數支持藍營召委人選，給足國民黨面子。藍白在召委選舉後，為國會改革法案打開合作空間。不過，雙方的法案內容各有異同，且民進黨在司法及法制委員會由黨團三長總召柯建銘、幹事長吳思瑤、書記長莊瑞雄坐鎮；接下來審查階段，藍白能否求同存異甚至合作對抗綠營重兵，順利完成改革大業，尚待觀察。

國會改革法案將成藍白法案合作的試金石，若是藍白在議題合作繼續堆疊善意、建構法案合作默契，可預見的是，團結且合占多數的「藍白聯盟」，將是監督民進黨的最佳利器。這段時間以來，藍白也早已對ＮＣＣ、食藥署各部會砲火全開；在國會已非多數的民進黨政府，未來恐怕難同這八年般順風順水了。