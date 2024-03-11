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不在籍投票／學者：民主國家常態 台灣絕對該做

聯合報／ 記者陳熙文／台北報導
台大政治系教授楊永明說，東南亞國家都有不在籍投票了，台灣現在才開始討論已經晚了，但絕對是該做的事。圖／聯合報系資料照片
台大政治系教授楊永明說，東南亞國家都有不在籍投票了，台灣現在才開始討論已經晚了，但絕對是該做的事。圖／聯合報系資料照片

國民黨立法院黨團推動「不在籍投票」修法，遭民進黨團批評是為中國大陸介選開後門，正是對岸想要的版本。有學者認為，不在籍投票已是世界民主國家常態，選後討論是最佳時機，或可先排除對岸不在籍投票，但不該拿中國介選當作阻礙修法的萬靈丹。

台大政治系教授楊永明說，不在籍投票已是民主國家必備選舉制度，在多國行之多年，甚至擴及海外；我國公民散居海外，既然有繳稅，理當享有投票權，政府應給予他們受憲法保障的權利，不能因為不在籍就予以剝奪。

五年一度的印尼總統及議會大選日前落幕，在台灣約廿四萬名印尼移民、移工和留學生也跨海實踐公民權。楊永明說，東南亞國家都有不在籍投票了，台灣現在才開始討論已經晚了，但絕對是該做的事。

淡大國際事務與戰略研究所教授李大中也同意，他表示不在籍投票的目的在於服務選民，降低每個人投票成本、強化選舉公平性，不然每回選舉都要來個返鄉列車。他認為，現行在籍投票其實是有點歧視性的，離鄉背井工作者投票難度高，「台灣地方就這麼小，為什麼不趕快排除這個障礙？」

對於綠營稱國民黨所提的草案將納入境外國民考量的「通訊投票」，有可能為中國介選開後門。李大中認為，這樣的說法彷彿在說執政黨沒信心，一副海外選民都會一邊倒支持他們的對手，而中國介選更不可以成為阻擋不在籍投票立法的萬靈丹。他認為，如今大選已經落幕，台灣應該與時俱進，現在是討論不在籍投票的絕佳時機。

不在籍投票 介選 移工

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