觀察站／國會大刀改革 也須合憲合理

新國會三黨不過半，國會改革頓時成為新顯學。新民意讓三黨得以互相制衡、在野合作即能成事，確實是個國會改革契機；但身為國會最大黨，國民黨力拚改革的同時，能否推出一部合憲合理又強化國會運作的法案，也必須禁得起檢驗。

立法院長久以來被詬病為「立法局」、「行政院橡皮圖章」等，民進黨過去執政八年更變本加厲，沒有執政黨通過不了的法案，只有不想通過的法案。此時，新國會進入三黨不過半的新生態，也象徵人民用選票，終結一黨獨大在立法院衍生的弊端，國民黨趁民氣可用，推出國會改革法案大力整頓，也算師出有名。

只是，細究國民黨國會改革版本，除立法院正副院長投票，比照地方民意機關採記名投票方式，可避免政黨為了防跑票，祭出立委亮票、分組進場等貽笑大方的花招，其餘許多改革草案內容，都還有待更細緻的討論。

例如，國民黨欲增訂「藐視國會罪」以反制官員回答不實或反質詢等行為，但是否「反質詢」，有時難以界定；由誰來認定，也缺乏公正機關執行。另外，立法院增設調查權、聽證權已被討論多年，大法官釋字第五八五號解釋，立法院為監督行政部門享有調查權，但監察院已有調查官員職權，若未來兩院均有調查權，不只挑戰五權體制，更可能出現官員受多個單位調查的情況。

至於民眾黨主席柯文哲在競選期間主張「總統必須至立法院備詢」，總統當選人賴清德也同意若立院邀請就會出席，但按照國民黨版本，總統固定時間要出席，且採即問即答，是否有違憲疑慮，連黨內立委都沒有把握。

新國會順應民意，大刀闊斧推國會改革，但制度調整還是須合情合理、合憲合法。若躁進立法，反而阻礙了國會改革契機，恐非人民所期待。