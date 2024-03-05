藍提藐視國會罪 綠白有異見

立法院朝野激烈交鋒，經常上演官員遭激怒「反質詢」立委戲碼，國民黨立院黨團在國會改革法案中，提出刑法修正草案，增訂「藐視國會罪」，若行政官員在接受立委質詢時虛偽陳述或反質詢，最高可處一年有期徒刑。民進黨立委鍾佳濱痛批國民黨團「錯誤解讀、牛頭不對馬嘴」，民眾黨立委黃珊珊也認為「可能要慎重一點」。

國民黨團昨提出「國會改革五法」草案，其中，「藐視國會罪」規定，行政官員接受立委總質詢時，若隱匿或虛偽陳述，處一年以下有期徒刑、拘役或十萬元以下罰金；官員「反質詢」經院會主席制止仍繼續，處六月以下有期徒刑、拘役或一萬五千元以下罰金。

國民黨團為搭配「立法院調查權、聽證會」，同步設有配套。立法院職權行使法修正草案指出，官員出席立法院聽證會時若虛偽陳述、偽造資料等，處三年以下有期徒刑、拘役或廿萬元以下罰金。不過，若事情涉及不得公開、逾越聽證會調查、依刑事訴訟法規定可拒絕證言、涉及個人隱私等，若官員拒絕陳述，也可不罰。