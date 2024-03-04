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不分區專家立委 未進專業委員會惹議

聯合報／ 記者林銘翰張睿廷／台北報導
NCC前委員、國民黨立委翁曉玲未被黨團列入NCC所屬的交通委員會。圖／報系資料照
NCC前委員、國民黨立委翁曉玲未被黨團列入NCC所屬的交通委員會。圖／報系資料照

立法院常設委員會已開始開會，翻開藍綠白陣營在各委員會名單，有不少國民黨民眾黨不分區立委，無緣進入本身代表的專業領域所屬委員會。包括國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）前委員、國民黨立委翁曉玲，未被黨團列入ＮＣＣ所屬的交通委員會；擁有ＡＩ專業的國民黨立委葛如鈞，也未被分配至交通或經濟委員會。藥師出身的民眾黨立委林憶君，身處無關本身專業的外交及國防委員會。引發外界關注。

國民黨團首席副書記長林思銘指出，翁曉玲以前確實是ＮＣＣ委員，不過即便不在交通委員會，同樣可以質詢並提意見；翁是留德法學博士，參加司法及法制委員會能更廣泛利用其專業，協助國民黨團草擬各項法案，反而不會只侷限在ＮＣＣ法案之中。

國民黨立委葛如鈞。記者杜建重／攝影
國民黨立委葛如鈞。記者杜建重／攝影

至於葛如鈞，林思銘說，葛如鈞參加教育及文化委員會，在該委員會可監督、審查科技園區預算，還能協助推動國內的ＡＩ發展，引領政府政策，相信葛能發揮所長。

民眾黨團幹事長吳春城則表示，民眾黨立委有「兩年條款」，目前的規畫就是兩年任期，所以要做的事情，不會侷限在單一委員會，等到要推展的事項達到一定程度，也會調整到其他委員會，黨團成員都有這樣的默契。

翁曉玲表示，國民黨團打的是團體戰，雖未排進交通委員會，但仍會提出ＮＣＣ改革法案版本。她現在草擬的ＮＣＣ組織法修正草案，是希望比照法國、韓國等國做法，由行政院提名ＮＣＣ主委，送立院審核任命，其餘ＮＣＣ委員由國會推薦任命。

翁曉玲說，未被排入交通委員會，最大影響可能是失去排案主導權及發言時間受限；但這只是第一個會期，後面還有七個會期，相信國民黨團也會再做調整。

葛如鈞表示，科技領域相當廣，不同委員會中都有科技的存在，譬如財政委員會就有區塊鏈、虛擬貨幣，交通委員會則有數位平台及電商，外交及國防委員會跟資安有相當大關連性，另外，衛環委員會中的人工生殖法案也與科技有關，「科技是無所不在的」，所以自己不會只待在教育及文化委員會。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，立委必須配合黨團運作，當然還是有遺珠之憾，例如她離開教育及文化委員會、進入司法及法制委員會；但比起其他政黨，民進黨團的委員會名單，也是最履行資深制、專業性的黨團，大概有九成以上都是這樣布局。

吳思瑤 吳春城 國民黨 林思銘 民眾黨 翁曉玲

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