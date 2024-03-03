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冷眼集／民進黨執政傲慢原形畢露 警鐘已響

聯合報／ 本報記者蔡晉宇
行政院長陳建仁到立法院備詢，態度一回比一回不客氣，直嗆立委「你在浪費時間」等語層出不窮。圖／聯合報系資料照片
行政院長陳建仁到立法院備詢，態度一回比一回不客氣，直嗆立委「你在浪費時間」等語層出不窮。圖／聯合報系資料照片

新國會八個常設委員會明天正式展開，在執政黨國會席次未過半情況下，朝野政黨關係和行政立法兩院互動，都將出現新模式，民進黨在國會新局裡，不再是天天過年；從首周議程來看，在野黨攻勢已遍地開花，看守內閣若不能擴大與人民對話，為將就任的賴政府累積社會資本，未來這四年只怕都不好過。

在野黨召委在委員會首周就鎖定「蘇丹紅事件」、「開放印度移工」、「健保藥價調整」以及「電價調漲」等議題，每一項都是和民眾日常生活切身相關，相關部會面對新國會考驗，挑戰不小。

藍白陣營已在立院磨刀霍霍，但看守內閣對在野黨立委態度非但沒有展現更好身段，反而個個戰狼上身。行政院長陳建仁來到立法院備詢的態度，一回比一回不客氣，直嗆立委「你在浪費時間」等語層出不窮，溫暖堅韌的人設崩毀；海委會主委管碧玲更是公然自訂專案報告名稱，藐視國會。

看守內閣已風波不斷，民進黨團也沒展現出做執政團隊後盾的魄力，反而花更多心思在內鬥。綠營盯上數位部長唐鳳早非新鮮事，但趕在委員會第一周就把唐鳳找來立院直球對決，仍讓人嗅到濃濃的針對性，派系在五二○新舊政府交接之際蠢動、介入此事的耳語，更是揮之不去。

民進黨已失去國會最大黨的人數優勢，但檢視目前看守內閣、立院黨團作為，卻像還在完全執政，行政部門強勢高姿態，綠委還有時間在自己人中找敵人。民進黨延續綠色執政後的第一記警鐘已響，不思改變，執政傲慢本性將在國會原形畢露。

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