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收炸彈恐嚇訊息 羅智強報案

聯合報／ 記者廖炳棋屈彥辰徐白櫻／連線報導
國民黨立委羅智強昨在臉書張貼訊息，表示他收到炸彈恐嚇訊息，揚言要傷害立法院長韓國瑜、韓院長的家人及他本人，提醒注意安全。圖／聯合報資料照
國民黨立委羅智強昨在臉書張貼訊息，表示他收到炸彈恐嚇訊息，揚言要傷害立法院長韓國瑜、韓院長的家人及他本人，提醒注意安全。圖／聯合報資料照

國民黨立委羅智強昨天在臉書貼文，指稱收到一封炸彈恐嚇訊息，揚言要炸立法院長韓國瑜、韓國瑜的家人、羅智強和立法院，他表示已向警方報案，並說這種暴力恐嚇應受嚴厲譴責，相關單位應盡速查明，立委肩負民意，絕不縱容台灣民意遭恐嚇。

據了解，羅智強接到恐嚇訊息後，先向警政署反應，警政署轉轄區中正一警分局處理，案件將可能由台北市刑大科偵隊調查，專案小組將追查發文IP位置，釐清發文者身分與動機。

韓國瑜辦公室表示，相關情事交由警政單位查證，立法院內加強相關巡邏與安全檢查，確保每一位委員及同仁的安全。

另外，立委黃捷也自曝前天收到一封羞辱信，內容有許多人身攻擊言詞，她會蒐集證據報警，並強調「這種攻擊不會影響為民發聲的初衷」。

黃捷指出，信件內容除辱罵她是豬母、骯髒等字眼外，還寫上「羅志祥」批評陳其邁這隻殘暴垃圾豬，且連續兩次寫成羅志祥，隨後發現錯誤才更正為羅智強；她說，雖然把人名寫錯滿好笑，但整封信就是對她人身攻擊，已蒐證報警。

恐嚇 羅智強 韓國瑜

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