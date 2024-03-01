民眾黨的8票召委投藍 黃暐瀚以賭神舉例：就是8字心法

民眾黨的8票召委投藍，資深媒體人黃暐瀚在臉書表示，遇強則屈、借花獻佛。民眾黨以小博大，藍白結盟，這次可以跟藍合作，下次未必就不跟綠營配合。民眾黨的彈性，要讓自己變「關鍵」，而不只是「少數」。

黃暐瀚以早期的香港電影「賭神」當例子，他說，高進真正成為賭神的一戰，是靠著師傅靳能沒有教的「遇強則屈、借花獻佛」。

黃暐瀚表示，面對當屆賭神高傲，還有髮絲換髮手靳輕，以及老謀深算的師父靳能，外加一個可以偷瞄底牌的神眼朱老九，高進以1對4，看似沒勝算，所以「遇強則屈」。故意假裝相信靳輕，讓她換掉了假的底牌，擊潰了信心滿滿的高傲。其實這個「花」就是靳輕的換牌，妳不來換，我不會贏。但我料準妳會換，借力使力，讓妳自己，擊敗自己。

「民眾黨的8票召委投藍，就是這個心法」。黃暐瀚表示，由於是雙召委制，白贏8票不管投誰，都無關勝敗，與立法院長選舉不同。但民眾黨不但自己不拿召委，還轉投藍營，8票入匭。

他說，所以情勢丕變，豬羊變色，從原本的「藍白沒默契」變成「藍白有默契」；從「藍營有怒氣」變成「基層不生氣」；從「老柯天天氣」變成「綠營不放棄」。

黃暐瀚表示，民眾黨以小博大，藍白結盟，這次可以跟藍合作，下次未必就不跟綠營配合。須知綠營可不只主戰派柯建銘一人，鴿派依舊會對白營招手，民眾黨的彈性，要讓自己變「關鍵」，而不只是「少數」。