新聞幕後／2026更上層樓 立委挑委員會藏玄機

立法院今天舉行各常設委員會召委選舉，近日媒體多聚焦立院「藍白合」能否成真。但其實更有看點的，是有志於二○二六年縣市長選舉的朝野立委，早已悄悄開跑，從決定在哪個委員會立足，或要不要競選召委，都可看出端倪。

民進黨立委蘇巧慧要選新北市長眾所皆知，本屆她轉戰內政委員會，引起黨內關注。不少民進黨人私下都說，蘇巧慧已經在起跑線就位。

民進黨派系人士分析，蘇巧慧上兩屆立委任內，分別在教育文化、社福衛環委員會歷練，「市長學分」已經補得差不多了，轉戰內政委員會後，可以考察之名，關心新北市警政、戶政及鄰里事務，強化地方連結，名正言順地突破新北市政府「地方自治事項」封鎖。

雲林縣選出的民進黨立委劉建國，在上屆立法院「進口美國萊豬」投票時，違反黨團決議，被停權三年，被迫離開社福衛環委員會；本屆立委復權後，本來也考慮轉戰內政委員會，最後決定回鍋社福衛環委員會，也是為了二○二六年的雲林縣長之戰。

知情人士表示，劉建國加入他不熟悉的內政委員會，浪費許多精力在台北，還未必有表現；回鍋社福衛環委員會，劉建國「閉著眼睛都能質詢」，就能省下大把時間、精神，持續經營地方；其次，雲林縣的醫療、長照資源相對欠缺，在社福衛環委員會幫雲林縣爭取到的中央補助，劉甚至可獨攬功勞，不必擔心張家來沾光。該人士表示，劉建國甚至還想爭取召委，但因為同黨立委黃秀芳這次想當召委的意願強烈，劉才沒有如願。

國民黨方面，立委張嘉郡要出戰二○二六年雲林縣長，幾無懸念；她此次回鍋立委，就重回熟悉的經濟委員會，也引發黨內議論。藍營人士說，依國民黨團過去規定，區域立委與不分區立委積分分開計算，這次卻可合計，才讓張嘉郡的積分進入她過去熟悉的經濟委員會。而張嘉郡不選內政委員會，則是因為內政委員會已有出身雲林的立委丁學忠、許宇甄一起「顧雲林」，人多好辦事。

綠營人士指出，民進黨有志於百里侯的立委，通常會在每屆立委的第一、二會期爭取出任召委；這一會期八個召委人選中，除郭國文、黃秀芳個人意願不高外，其他王定宇、鍾佳濱等人，都有更上一層樓的企圖心。