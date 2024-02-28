藍綠召委布局名單率先出爐 禮讓白席次未定

立法院國民、民進2大黨29日將選舉各委員會召委，但名單已經率先出爐！其中，國民黨在內政委員會將禮讓無黨籍立委高金素梅，外傳國民黨將在交通委員會禮讓一席召委給民眾黨，但目前國民黨還是派出資深立委陳雪生參選。若都按照名單當選，未來國會將會是藍綠在每個委員會都有一席召委。

立法院的召委是8個常設委員會的主要議程召集委員，負責在立法院法案一讀後，審查議案及邀相關部會備質詢。立法院召委可以決定各委員會議程，因立法院待審議的數量龐大，哪些議案能夠優先審查，掌握排審議程主導權的召委便成為重要角色。

8個委員會要各選出兩名召委，選舉採無記名投票，一人僅只有一票，票高者則當選該委員會召委。若全數委員同意，也可以採取推舉制。若選舉為同票數，則採同票數者抽籤決定。據傳國民黨要在交通委員會禮讓民眾黨1席召委，不過到目前為止，情況尚未明朗。







【更多精采內容，詳見 】