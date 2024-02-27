讓白一席召委？李乾龍：國民黨還沒學到教訓

國民黨立法院黨團傳出將禮讓民眾黨一席召委，國民黨前秘書長李乾龍昨直言「國民黨還沒學到教訓」，總統選舉才結束沒多久，被騙還不夠，還在做「藍白合白日夢」，「被人賣掉，還在幫人家數錢」；國民黨身為最大在野黨，應自立自強，「不要一直希望別人幫你，要自己站起來」。

國民黨立委廖先翔表示，對於立院召委，大部分藍營支持者都不希望禮讓民眾黨，但目前國民黨和民眾黨都是在野黨，為讓國會改革順利，在野黨唯有合作，才能對抗執政黨。

國民黨立委葉元之說，禮讓召委不代表藍白聯盟，很多案件都是民生法案，不會太政治，為讓議案順利，會有很多考量。

對於國民黨團達成共識，將禮讓一席召委給民眾黨，引發藍營內部批評，葉元之表示，國民黨團多數決就是要讓一席給民眾黨，已經有所共識，話都說出去了，再去討論是否應該禮讓，沒有太多意義，大家應該翻頁。

葉元之指出，現在重點是國民黨團已經釋出善意，要看民眾黨團的態度以及如何回應，如果民眾黨始終一副可有可無，未來也不想與國民黨合作，一起通過藍營的優先法案、制衡民進黨，這樣的態度也不一定談得成。

不過，葉元之也說，現在傳出最有可能禮讓的是財政委員會召委，民眾黨在財政的立委是黃珊珊，如果真的讓出該位，恐怕會讓藍營支持者炸鍋，國民黨還是要兼顧支持者情緒；究竟要讓出哪一個委員會，必須與黨內立委溝通。