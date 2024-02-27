聽新聞
test
0:00 / 0:00

讓白一席召委？李乾龍：國民黨還沒學到教訓

聯合報／ 記者葉德正張睿廷／連線報導
國民黨前祕書長李乾龍表示，國民黨身為最大在野黨，應自立自強，要自己站起來。圖／本報資料照片
國民黨前祕書長李乾龍表示，國民黨身為最大在野黨，應自立自強，要自己站起來。圖／本報資料照片

國民黨立法院黨團傳出將禮讓民眾黨一席召委，國民黨前秘書長李乾龍昨直言「國民黨還沒學到教訓」，總統選舉才結束沒多久，被騙還不夠，還在做「藍白合白日夢」，「被人賣掉，還在幫人家數錢」；國民黨身為最大在野黨，應自立自強，「不要一直希望別人幫你，要自己站起來」。

國民黨立委廖先翔表示，對於立院召委，大部分藍營支持者都不希望禮讓民眾黨，但目前國民黨和民眾黨都是在野黨，為讓國會改革順利，在野黨唯有合作，才能對抗執政黨。

國民黨立委葉元之說，禮讓召委不代表藍白聯盟，很多案件都是民生法案，不會太政治，為讓議案順利，會有很多考量。

對於國民黨團達成共識，將禮讓一席召委給民眾黨，引發藍營內部批評，葉元之表示，國民黨團多數決就是要讓一席給民眾黨，已經有所共識，話都說出去了，再去討論是否應該禮讓，沒有太多意義，大家應該翻頁。

葉元之指出，現在重點是國民黨團已經釋出善意，要看民眾黨團的態度以及如何回應，如果民眾黨始終一副可有可無，未來也不想與國民黨合作，一起通過藍營的優先法案、制衡民進黨，這樣的態度也不一定談得成。

不過，葉元之也說，現在傳出最有可能禮讓的是財政委員會召委，民眾黨在財政的立委是黃珊珊，如果真的讓出該位，恐怕會讓藍營支持者炸鍋，國民黨還是要兼顧支持者情緒；究竟要讓出哪一個委員會，必須與黨內立委溝通。

國會改革 國民黨 廖先翔 李乾龍 民眾黨 葉元之 藍白合 黃珊珊

延伸閱讀

新北燈會剩7天 三重先嗇宮燈會同步延至3月3日

黃國昌挑戰新北市長是選項 李乾龍：國民黨學不會教訓

政院食安報告9頁「一半在罵馬英九」 葉元之轟沒病識感

臨時會開不成就杯葛陳建仁？ 葉元之：建議不要

相關新聞

黃國昌：2年後必辭立委 參選百里侯

民眾黨立法院黨團總召黃國昌昨天說，兩年後必辭立委，並參選百里侯，鬆口新北市絕對是選項，但尚未百分百確定，因為黨內有不同意...

觀察站／黃國昌拋動向吹皺春水 藍白合又生變數

民眾黨立法院黨團總召黃國昌昨接受電台專訪，鬆口表示會在二○二六年九合一選舉出戰百里侯，還未擇定戰場，但「新北市絕對是選項...

讓白一席召委？李乾龍：國民黨還沒學到教訓

國民黨立法院黨團傳出將禮讓民眾黨一席召委，國民黨前秘書長李乾龍昨直言「國民黨還沒學到教訓」，總統選舉才結束沒多久，被騙還...

韓國瑜掌民主基金會 恐有角力

財團法人台灣民主基金會預計三月改組，董事長依往例由立法院長出任，但政府掌握五席董事，在藍綠國會席次相當之下，立法院長韓國...

傳國民黨將禮讓財政召委給民眾黨？賴士葆狂收抗議電話 曝支持同黨的「他」

國民黨立法院黨團昨在花蓮共識營中傳出，將禮讓一席召委給民眾黨立委。國民黨立委賴士葆今透露，接到訊息指國民黨將禮讓財政委員...

國民黨擬禮讓民眾黨一席召委 林思銘：可能近兩天會找柯文哲談看看

國民黨立委羅廷瑋表示，國民黨沒有利用立法院召委選舉與民眾黨換取任何利益，他們只希望推出福國利民的法案，哪怕是要改革，都需...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。