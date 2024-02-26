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藍推陸配取得身分證縮至4年

聯合報／ 記者鄭媁張睿廷林銘翰／台北報導
陸配取得身分證得需六年，遠高於一般外配。圖為陸配於立法院前抗議，爭取權益。圖／聯合報系資料照片
陸配取得身分證得需六年，遠高於一般外配。圖為陸配於立法院前抗議，爭取權益。圖／聯合報系資料照片

國民黨立法院黨團昨天公布新會期優先法案。其中，攸關國會改革有六案，包括總統國情報告常態化、聽證權法制化、制定藐視國會罪、部會首長任命聽證、鼓勵揭弊；另有不在籍投票法草案、人工生殖法修正草案及電業法修正草案等，共計卅二案。

國民黨團自廿四日起舉辦為期三天的共識營，昨天展開優先法案及立院攻防討論。黨主席朱立倫在會中表示，民眾關心的是民生法案，優先法案是國民黨的立場，內容將由智庫先彙整，但不會是結論，最後還是會凝聚大家共識。

國民黨團優先法案，依八個常設委員會分類，包括司法及法制相關有十案、社福及衛環有六案、內政相關有五案；經濟、財政、教育文化相關各有三案；外交國防及交通各有一案。還包含考試委員、司法院大法官及國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）委員共三項人事同意權案。

國會改革方面，黨團研議提出立法院職權行使法修正草案，針對總統國情報告常態化、強化人事同意權審查暨記名投票、聽證權法制化、立法院正副院長選舉採記名投票、制定藐視國會罪等案。司法改革部分，黨團提出「揭弊者保護法」鼓勵揭弊、刑法詐欺罪加重其刑等。

內政方面，國民黨團推動不在籍投票法草案，保障人民參政權；同時修正公投法，刪除每二年舉行一次公投的限制；在兩岸人民關係條例，擬朝「陸配取得身分證年限比照外配，六年改四年」方向推動。

在「電業法」修正部分，擬重新調整能源占比，包括核能等；並在「再生能源發展條例」中明訂逐年調降躉購費率，避免部分業者享有不合理的超額利潤。

衛環相關法案則有人工生殖法草案，保障女行生育自主權；勞工保險條例修正草案提高保險費率、延長平均投保薪資採計期間；全民健保法修正草案擬解決健保財務問題；工會法修正草案要開放警消組織工會；「長照保險法」草案建立妥善機制籌措充足財源支應；以及護理人員法「三班護病比」入法等。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，將擱置爭議性的政治議題，以具社會正當性的民生法案優先，「在各議題上，樂於和各政黨合作」，前提是要福國利民；至於政治性的法案，不會隨著藍白起舞。

民眾黨團總召黃國昌說，民眾黨團關心的是民進黨早就承諾、但長期不斷跳票的改革法案，希望能盡速通過，回應人民期待；民眾黨願意在此目標之下，與支持改革法案的立委共同合作。

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