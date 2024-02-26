立院召委選舉 藍傾向禮讓白一席

國民黨立法院黨團昨天在花蓮舉辦共識營，據了解，國民黨立委在會中針對立法院委員會召委選舉是否禮讓民眾黨立委一事舉行投票，舉手支持的人超過舉手反對的人，國民黨團立委目前共識是傾向禮讓民眾黨一席召委。國民黨主席朱立倫表示，黨團決議是表達要授權給黨團三長，召委是一個過程，能協調達成共識相當好。

會中還討論到，國民黨立委是否連署他黨法案？不過該議題在會議中未獲結論。關於藍白合部分，國民黨立委則多有共識，希望未來可在立法院多多合作。

國民黨立委昨天上午的閉門會議，討論諸多事項，包括黨團優先法案、是否要簽署其他政黨所提法案、召委是否禮讓民眾黨等。為求慎重，投票時還清場，僅留立委在場。

國民黨立委私下透露，國民黨團目前是傾向禮讓民眾黨團立委一席召委，當然仍要與民眾黨再做討論。

藍營人士指出，國民黨可能會禮讓的委員會包括司法及法制、財政、交通委員會。但也傳出國民黨團總召傅崐萁在會中表達，不會禮讓司法及法制委員會。

至於外界關注的召委人選部分，司法及法制委員會可能由吳宗憲擔任召委；內政委員會由無黨籍立委高金素梅擔任召委；經濟委員因有多位資深立委，所以尚未確定；財政委員會擬由立委羅明才出任召委；交通委員會應是立委陳雪生任召委；教育及文化委員會可能由立委柯志恩出線；社福及衛環委員會由立委王育敏出任召委機率高；外交及國防委員會最有可能是立委馬文君擔任召委。

禮讓召委一事，朱說黨團決議是指將未來的合作都授權給黨團三長，並不是說非得要要怎麼做，只是大家覺得要朝向在野合作方向，他們也知道召委是一個過程，大家如果在協調過程達成共識也很好。

媒體昨天不斷追問本來堅持要維持國民黨主體性的黨團書記長洪孟楷，洪孟楷僅是笑著說「謝謝」。

不具名藍營立委表示，他們沒有一定要讓，要看民眾黨的善意，否則國民黨會被看成「細漢」的，而且像是外界傳出的司法及法制委員會，絕對不能讓，要看談判與溝通過程再說。

出席共識營的立法院長韓國瑜說「生旦淨末丑，神仙老虎狗」，選舉過程是努力奮鬥，選上後大家都說恭喜，是神仙、瀟灑自在，「不過，各位現在是老虎了，因為要質詢」。韓並以「萬里長城今猶在，不見當年秦始皇」與國民黨立委共勉，新的國會有新的期待，如何打造萬里長城是大家共同的期待。

藥師公會全聯會昨舉辦春酒晚宴，充滿政治味。蔡英文總統致詞時表示，她五二○就要畢業了，未來幾個月能做的都會盡量做，來不及的就會列入交接清單。民眾黨主席柯文哲則表示，該黨重視藥師在台灣社會的影響力，擁有兩位藥師不分區立委林憶君、陳昭姿，如果藥師有問題，可以找她們。

對傅崐萁「國民黨不排除會與民眾黨合作」談話，柯文哲以「哎呦」、「什麼合作」簡單帶過。