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立委官員互相搶白 學者籲給時間回答

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
對於立委與官員質詢時如何互動？學者認為，若擔心立委時間不夠，可另外制定官員的回答時間。聯合報系資料照片／記者葉信菉攝影
對於立委與官員質詢時如何互動？學者認為，若擔心立委時間不夠，可另外制定官員的回答時間。聯合報系資料照片／記者葉信菉攝影

「官員不該反質詢民代，但民代也應該留時間給官員回答問題！」學者曲兆祥25日受訪時表示，質詢時容易因時間限制，導致官員與民代出現互相搶白，類似吵架的狀況，他認為應該在保障立委質詢時間的同時，也要另外再規定官員的回答時間。國民黨前立院總召曾銘宗則認為，官員必須聽完立委質詢後再進行答覆，不該搶答。

蜜獾與聖騎士交鋒

院長、立委，各說各的！國民黨立委徐巧芯23日於食安報告時質詢行政院陳建仁，但質詢期間多次被陳建仁打斷，期間更有一度兩人講話完全重疊，沒有聽清楚彼此在說什麼。雙方互槓、爭辯激烈，還讓主持院會的立法院韓國瑜在徐巧芯質詢結束時打圓場，呼籲立委和官員應互相尊重。

韓國瑜當時強調，第一，政院請尊重質詢委員；第二，院會專案報告是用即問即答的方式進行，由委員和官員共同使用詢答時間，委員質詢後，再由官員就質詢的範圍答覆，因此委員和官員之間基於互相尊重，共同遵守此項規定。

應對立委更多保障

對此，曾銘宗受訪時指出，《憲法增修條文》第3條：「行政院有向立法院提出施政方針及施政報告之『責』。立法委員在開會時，有向行政院院長及行政院各部會首長質詢之『權』。」，還有《立法院職權行使法》第25條規定，官員質詢之答復，不得超過質詢範圍之外；另除非是外交、國防機密事項，不得拒絕答覆。

他解釋說，行政院向立法院提出施政報告並備詢是行政院的「責任」，而立委質詢行政部門是「權利」，因此部會官員不應該反質詢，且必須聽完立委質詢後才能進行答覆，不應提前搶白。

給官員另定回答時間

「這也是吵很久的問題了！」師大政研所教授曲兆祥受訪時坦言，不只國會，各級議會也會出現類似狀況，他認為基本原則應該是互相尊重，但民代為了表現與吸引選民注意，容易使用較有刺激性的語言，而官員擔心無法呈現事實，因此也會搶時間回答，未來最好修改議事規定，立委還在問的時候官員不要搶答。

曲兆祥說，由於質詢都是立委與官員共用時間，因此容易出現民代與行政部門吵架的狀況，他認為除了保障民代質詢官員的時間以外，官員也要有相應的回答時間，如果擔心官員有問無答，要一問一答也可，但要各自保障時間，若能落實相關規定，未來紛爭應該會比較少。

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