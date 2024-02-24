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主張召委選舉藍禮讓釋善意 趙少康：白還不一定稀罕

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨究竟是否在立法院各委員會召委選舉當中，禮讓民眾黨，成關注焦點。資深媒體人趙少康今對此直言，「藍白不合作，綠哈哈笑」，禮讓召委只是一種善意的表達，民眾黨還不一定稀罕，國民黨為大黨，要有大黨的樣子。圖／趙少康辦公室
國民黨究竟是否在立法院各委員會召委選舉當中，禮讓民眾黨，成關注焦點。資深媒體人趙少康今對此直言，「藍白不合作，綠哈哈笑」，禮讓召委只是一種善意的表達，民眾黨還不一定稀罕，國民黨為大黨，要有大黨的樣子。圖／趙少康辦公室

國民黨究竟是否在立法院各委員會召委選舉禮讓民眾黨，成關注焦點。資深媒體人趙少康今對此直言，「藍白不合作，綠哈哈笑」，禮讓召委只是一種善意的表達，民眾黨還不一定稀罕，國民黨為大黨，要有大黨的格局。

趙少康說，總統大選，他最早主張藍白合作，不合作很難贏，結果藍白陣營各有強烈反對者，反對者振振有詞，聲音還特別大，好像贊成合作的都是叛徒。結果證明不合作，賴清德只拿了40%的選票就笑呵呵的當選了。

在立院正副院長選舉時，民眾黨處境雖然兩難，但還是對國民黨婉轉釋出善意，立法院正副院長韓國瑜、江啟臣才能以不過半席次當選，否則只要民眾黨在第一輪時有6張、第二輪時有4張票投給民進黨，韓、江就會落選，韓國瑜、江啟臣心裡最清楚。國民黨不可以過河拆橋，裝傻裝糊塗。

趙少康指出，未來4年，很多重要法案、政策、預算及人事同意權行使，國民黨、民眾黨如果不合作，就仍舊是民進黨獨霸的局面，國民黨的52+2席，因為不過半，還是會功敗垂成，只能徒呼負負而已，跟上屆的38席，沒有什麼差別。國民黨的立委不要忘了，馬英九當總統的8年，國民黨在立院曾經有過四分之三與三分之二的席次，「但當給你選票你卻不能發揮效用時，下個8年只給你31席與38席，多麼淒慘。」

趙少康強調，投桃報李，是做人的基本道理；互釋善意，是藍白合作的基礎，所以本會期立院召集委員的選舉，國民黨應該禮讓民眾黨1、2個召委，但聽說傅崐萁總召推動得很辛苦，因為黨團反對的立委不少，其實禮讓召委只是一種善意的表達，民眾黨還不一定稀罕呢。朱立倫主席、韓國瑜院長、江啟臣副院長在這關鍵時刻也都應該動員表達支持藍白合作的立場。

趙少康表示，召委的功能在排法案，做主席有時反而不好發言太多，說實話其實也沒那麼重要，而且4年有8個會期，第一會期讓一讓又何妨？國民黨就是不懂讓的道理，所以親民黨的宋楚瑜到現在對國民黨還充滿怨懟。國民黨有立委想選縣市長，怕民眾黨的立委搶了風頭，反對合作當然也有反對道理，不過如果現在能夠善意溝通，也許未來縣市長選舉時可以合作，避免兩敗俱傷？

趙少康更提到，如果國民黨怕民眾黨立委表現好，下次立委選舉在同選區遇到民眾黨競爭，那就不是給不給1、2席召委的問題，而是平常自己能不能比民眾黨立委更快提出更好的質詢、法案與政策主張？能不能做更好的選民服務？選舉時要比的是自己的問政紀錄。阻擋別人是沒有用的。

趙少康強調，要成為能成大事的政治領袖，心胸要大，要看大不看小，看遠不看近，小恩小怨、枝枝節節的事不值得計較，當局者迷、旁觀者清，歷史給了第一次「三黨不過半」的機會，要成事還是砸鍋，就在一念之間，民眾黨是否多變？民眾黨是否值得信任？是民眾黨的事，國民黨是立院最大黨，大黨就要有大黨的樣子，社會自有公評，選民自有公道，「寧可人負我，不可我負人」，是最根本的態度。

國民黨 民眾黨 藍白合

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