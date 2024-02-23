新聞眼／國會結盟先試水溫

新國會三黨不過半，在野黨席次占優勢，藍綠白合縱連橫備受關注，民眾黨團先出招邀請國民黨團三長餐敘，要建立聯繫管道及討論新會期優先法案，昨晚「杯酒泯恩仇」，藍白在飯桌上互釋善意，雙方互探底線，未來國會攻防仍有競有合，過招仍在後頭。

過去八年民進黨全面執政，綠營在國會擁有過半席次優勢，凡事執政黨說得算。新國會民進黨過半席次優勢不再，在野黨占有多數席次，要掌握主導議題、議程安排、修法推動等主導權，強化民主制衡、推動照顧民生經濟、福國利民的法案或議題，藍白合作可望形成強力的監督力量，掣肘執政黨，監督執政黨是在野黨共同目標，但藍白各自仍需維持政黨主體性。

國會開議，藍綠劍拔弩張，藍白過招僅點到為止，雙方皆有意試探藍白國會合模式，目前在推動國會改革有初步共識，例如總統定期國情報告、國會聽證調查制度、強化國會人事同意權審查密度、國會正副院長選舉採記名投票等，藍白主張相同，保有未來合作空間，有望共同加速推動修法。另外人工生殖法、不在籍投票等，藍白也有合作意願。

此外，立法院正副院長選舉，民眾黨雖然都自推人選，沒有把票投給藍綠候選人，在國民黨席次多於民進黨情況下，關鍵少數的民眾黨不選邊站，等同是暗助國民黨的「韓江配」。此外，民眾團主張加開院會進行食安報告，國民黨團火速將自己的提案撤案，表態支持民眾黨提案。

不過，藍白在去年大選合作破局，讓藍營部分人士內心留下疙瘩，對於與民眾黨合作態度保留，認為恐將壯大民眾黨，甚至被牽著鼻子走，不利國民黨未來發展。

藍白黨團在飯桌上談合作，只能說是建立友誼的「第一次接觸」，畢竟在彼此尚未建立互信，能否結為盟友，未來在國會還需經過多次磨合及試煉，才能見真章。

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