聽新聞
test
0:00 / 0:00

新聞眼／國會結盟先試水溫

聯合報／ 本報記者林縉明
藍白在新國會開局後合作卡卡，民眾黨主席柯文哲（左）自爆22日晚上作東，邀請民眾黨團三長與國民黨三長聚餐，希望可以建立起溝通管道。圖／聯合報系資料照片
藍白在新國會開局後合作卡卡，民眾黨主席柯文哲（左）自爆22日晚上作東，邀請民眾黨團三長與國民黨三長聚餐，希望可以建立起溝通管道。圖／聯合報系資料照片

新國會三黨不過半，在野黨席次占優勢，藍綠白合縱連橫備受關注，民眾黨團先出招邀請國民黨團三長餐敘，要建立聯繫管道及討論新會期優先法案，昨晚「杯酒泯恩仇」，藍白在飯桌上互釋善意，雙方互探底線，未來國會攻防仍有競有合，過招仍在後頭。

過去八年民進黨全面執政，綠營在國會擁有過半席次優勢，凡事執政黨說得算。新國會民進黨過半席次優勢不再，在野黨占有多數席次，要掌握主導議題、議程安排、修法推動等主導權，強化民主制衡、推動照顧民生經濟、福國利民的法案或議題，藍白合作可望形成強力的監督力量，掣肘執政黨，監督執政黨是在野黨共同目標，但藍白各自仍需維持政黨主體性。

國會開議，藍綠劍拔弩張，藍白過招僅點到為止，雙方皆有意試探藍白國會合模式，目前在推動國會改革有初步共識，例如總統定期國情報告、國會聽證調查制度、強化國會人事同意權審查密度、國會正副院長選舉採記名投票等，藍白主張相同，保有未來合作空間，有望共同加速推動修法。另外人工生殖法、不在籍投票等，藍白也有合作意願。

此外，立法院正副院長選舉，民眾黨雖然都自推人選，沒有把票投給藍綠候選人，在國民黨席次多於民進黨情況下，關鍵少數的民眾黨不選邊站，等同是暗助國民黨的「韓江配」。此外，民眾團主張加開院會進行食安報告，國民黨團火速將自己的提案撤案，表態支持民眾黨提案。

不過，藍白在去年大選合作破局，讓藍營部分人士內心留下疙瘩，對於與民眾黨合作態度保留，認為恐將壯大民眾黨，甚至被牽著鼻子走，不利國民黨未來發展。

藍白黨團在飯桌上談合作，只能說是建立友誼的「第一次接觸」，畢竟在彼此尚未建立互信，能否結為盟友，未來在國會還需經過多次磨合及試煉，才能見真章。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

不在籍投票 國情報告 國會改革 國民黨 民眾黨 藍白合

延伸閱讀

美中共特委會訪台 蓋拉格：兩黨都支持台灣

國戰會論壇／立院藍白合作 可制約兩岸路線暴衝？

柯文哲頻現身立院黨團開會挨批 民眾黨預告將下鄉Longstay

民進黨團盼新國會按部就班 食安報告如期上路如質監督

相關新聞

議員公費助理調薪 朝野有共識

地方民代公費助理待遇廿四年未調整，台北市議會、不分黨派立委昨天聯手向立法院長韓國瑜請託，希望立院協助「地方民意代表費用支...

冷眼集／民代詐領怎麼防？恐成修法難關

地方議會助理薪資廿四年未調漲，議員、立委期待修法立意良善，但修法恐需面對兩大難關，首先民代詐領、挪用助理費遭判刑案例層出...

新聞眼／國會結盟先試水溫

新國會三黨不過半，在野黨席次占優勢，藍綠白合縱連橫備受關注，民眾黨團先出招邀請國民黨團三長餐敘，要建立聯繫管道及討論新會...

杯酒泯恩仇 藍白先建熱線

藍白黨團三長昨晚餐敘，民眾黨主席柯文哲也出席，歷經一個多小時交流，柯文哲會後受訪表示，餐敘目的是建立溝通管道，未來由民眾...

指派黃珊珊與藍營建立「溝通管道」 柯文哲：以後不需要互相猜來猜去

民眾黨團三長與國民黨團三長今晚在立法院康園餐廳餐敘，民眾黨主席柯文哲親自率隊參加，雙方歷經一個多小時交流後，柯文哲會後受...

藍白黨團三長晚間餐敘 傅崐萁讚：柯文哲有非常大的善意

國民黨立法院黨團三長和民眾黨主席柯文哲、民眾黨立法院黨團三長今晚在立法院康園餐廳，進行藍白合餐敘。黨團總召傅崐萁稱讚柯文...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。