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杯酒泯恩仇 藍白先建熱線

聯合報／ 記者林縉明屈彥辰歐陽良盈／台北報導
國民黨與民眾黨三長昨晚在立法院康園餐廳餐敘。左起民眾黨幹事長吳春城、副總召黃珊珊、總召黃國昌、主席柯文哲、國民黨總召傅崐萁、首席副書記長林思銘、書記長洪孟楷。記者潘俊宏／攝影
國民黨與民眾黨三長昨晚在立法院康園餐廳餐敘。左起民眾黨幹事長吳春城、副總召黃珊珊、總召黃國昌、主席柯文哲、國民黨總召傅崐萁、首席副書記長林思銘、書記長洪孟楷。記者潘俊宏／攝影

藍白黨團三長昨晚餐敘，民眾黨主席柯文哲也出席，歷經一個多小時交流，柯文哲會後受訪表示，餐敘目的是建立溝通管道，未來由民眾黨團副總召黃珊珊國民黨團書記長洪孟楷，有事情直接溝通，不需要彼此猜來猜去。國民黨團總召傅崐萁說，感受到柯文哲非常大的善意，在野黨監督政府是天職，應該密切合作。

據了解，昨晚閉門餐敘藍白雙方採「ＡＡ」分帳，僅黃珊珊以茶代酒，其他人皆有小酌。雙方都有釋出善意，聊大方向與優先法案，細節並無深談，現場氣氛愉快。會後柯文哲、傅崐萁、洪孟楷等人受訪，國民黨首席副秘書長林思銘、民眾黨團總召黃國昌臉頰泛紅。

民眾黨團幹事長吳春城表示，重點不要誤判形勢，不要發生「能合作卻形成對抗」，很多事藍白沒有那麼對立，只是因為不清楚對方想法而誤會。

據了解，餐敘討論到國會改革方案，其中有不少部分共識度高，如共同促成國會改革法案推動，拚這會期通過。

針對立法院各委員會召委選舉，國民黨團首席副書記長林思銘昨上午表示，國民黨要有自己的主體性，未來法案排審或議案排審要展現大黨態度，由國民黨來主審跟排定議程。柯文哲表示，餐會沒有談到召委選舉問題。

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傅崐萁 召委選舉 吳春城 國民黨 林思銘 柯文哲 民眾黨 洪孟楷 黃國昌 黃珊珊

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