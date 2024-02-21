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藍白合有譜？立院黨團幹部明餐敘
立法院昨開議，民眾黨團提案要求今天加開院會進行食安專報，國民黨團撤回原先提案，表態支持民眾黨團，引發藍白合有譜的聯想。民眾黨主席柯文哲昨天自爆，民眾黨團幹部跟國民黨團幹部將有飯局，他會親自參加，希望彼此互相認識，並建立聯絡管道。據了解，藍白黨團幹部明晚餐敘，地點選在立法院康園餐廳。
有關藍白黨團三長餐敘，國民黨團書記長洪孟楷及首席副書記長林思銘皆表示，由總召傅崐萁與民眾黨團總召黃國昌聯繫，一切配合。黃國昌昨表示，雙方就是善意、廣泛地交換意見。
柯文哲目前每周二、五早上七時卅分固定到民眾黨立院黨團辦公室與八名立委開會，討論議事攻防、動態、輿情等事項。有媒體人建議柯文哲不要一直到黨團開會，應該下鄉long stay（長住），柯表示，以後會到各縣市長住，要做的事情很多，黨團的事務就交給他們自己處理。
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