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冷眼集／三黨吵不停 新國會起手式難看

聯合報／ 本報記者周佑政侯俐安

行政院長陳建仁何時赴立法院食安報告，引發朝野角力。國民黨團昨一早提案變更議程，要求昨天就進行食安報告，但隨後又撤案，並「禮讓」民眾黨團今天加開院會食安報告的提案；不過，民眾黨團昨天下午協商未果，又變成國民黨團與民進黨團主張一致，認為周五食安報告可行。新國會開議日，三黨整天過招，食安報告仍遭延宕。

國、民兩黨團原希望，昨天立法院開議日進行陳建仁食安報告；民眾黨團則主張昨應先進行陳揆施政報告及備詢，今天加開院會食安報告。藍營昨天「拂曉出擊」，立委吳宗憲六時許就提出變更議程，搶先白營一步，盼將昨院會改為食安報告，隨後卻又撤案。

據了解，國民黨團提案又撤案，是因黨團總召傅崐萁昨與立法院秘書長周萬來溝通後，周認為，國民黨團的提案會破壞日前立法院長韓國瑜主持朝野協商時，開議日由行政院長施政報告並備詢的共識；若藍營變更議程，不但讓韓國瑜「為難」，也會讓韓的國會議長威信受挫。傅崐萁後來接受周的建言，同意撤案，改為「禮讓」白營主張。

但有藍營立委直言，傅崐萁重要決策都未先與黨內商議，從先前的「臨時會之亂」，到昨天的「撤案風波」，黨團其他成員都是狀況外。反觀，民眾黨團一路主張今天加開院會，民進黨團則要求韓國瑜協商，希望周五食安報告。這個發展也讓國民黨立委憂心，外界只看到白營及綠營的表現，藍營角色尷尬，甚至「沒有角色」。

國會進入新三國階段，彼此出招；綠營拒與白營妥協，藍營雖欲與白營合作，但仍亟待磨合，起手式都不好看。

國民黨 韓國瑜 食安

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