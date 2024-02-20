藍綠白優先法案聲量大公開！學者分析「這法案」會率先通過

文／陳宣懿

立法院第11屆第1會期將於明（20）日開議，外界也關注朝野黨團提出的優先法案，以及法案通過機會。台灣師範大學政研所教授曲兆祥認為，「不在籍投票法」、「人工生殖法」、「立法院職權行使法」國民黨、民眾黨合作可能性高，大方向相同針對細節會互相讓步，但民眾黨會比較衝、步幅比較大。他指出，民眾黨相對兩大黨規模小，策略上先丟議題，若引起社會討論大就能擴大影響力，讓兩大黨無法忽略，特別是媒體報導曝光高，就能引起國會重視。

「不在籍投票法」聲量最高！曲兆祥：獲得跨黨派支持者討論

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2024/01/20～2024/02/18）統計調查，國會優先法案近一個月聲量比較，聲量最高的是「不在籍投票法」，共2,612筆聲量。國民黨與民眾黨都宣示將提案訂定「不在籍投票法」。國民黨立委王鴻薇指出，據主計總處資料，全國約近200萬人異地工作或外地求學，需不在籍投票制度，避免因政府行政怠惰剝奪不在籍公民的投票權，引起網友討論，「一堆要值班不能投票的，本來就該有這機制」、「境內的還可以，境外的先不要」。曲兆祥分析，「不在籍投票法」獲得超越黨派的支持者，外地求學、工作的年輕人多，引起網友共鳴性強、關注高，所以該法案討論度最高。

聲量第二名是「人工生殖法」，共1,561筆聲量。人工生殖法首場公聽會將於27日由衛福部舉辦，國民黨立委陳菁徽、民眾黨立委陳昭姿跟民進黨立委黃捷都喊話，要優先推動「人工生殖法」修法。黃捷認為，這是性別權益推動至今的最後一塊拼圖，為單身女性和同志配偶爭取生育的權利，她理解背後存在的爭議與倫理問題，覺得可以分成不同階段慢慢處理。

「立法院職權行使法」聲量第三！曲兆祥：最快完成立法程序機率高

聲量第三名是「立法院職權行使法」，共760筆聲量。民眾黨提出4大國會改革事項，包括第一會期修訂「立法院職權行使法」，強化人事同意權、聽證制度、利益迴避及立法院支出公開透明等。此外，國民黨立委傅崐萁表示，未來國會領導人負有改革的重大任務，應在最短時間內成《立法院職權行使法》的修法，由於傅崐萁1月有意爭取立法院副院長，該發言也被外界認為目標拉攏民眾黨支持。曲兆祥認為，「立法職權行使法」完成立法程序機率最高，因為新委員多，對原有規則希望改變的期待高，最有機會第一會期就通過。

聲量第四名是「揭弊者保護法」，共702筆聲量。國民黨、民眾黨目前都將揭弊者保護法列為優先法案，國民黨立委洪孟楷表示，黨團過去曾將吹哨者保護法列為好幾個會期的優先法案，但行政部門遲遲沒有版本，因此黨團會再列入新會期優先法案。聲量第五名則是「少年事件處理法」，共477筆聲量。 民進黨立委范雲號召10位立委，共同發起「為下一代而戰」連線，以「教育、分配正義、自我實現」為主軸，共同在立法院推動年輕世代關注的10項政策法案，其中包含「少年事件處理法」、「學生輔導法」等法案。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年01月20日至2024年02月18日。