尊重少數反成綁架 民眾黨打翻好棋？

民眾黨在2024年立委選舉中，獲得8席關鍵少數，外界期待民眾黨能扮演立法重要樞紐，扭轉過去民進黨多數暴力的狀況。但民眾黨卻堅持己見，導致19日朝野協商食安專案報告時，藍綠寧願協商破局，進入院會表決，也不願被民眾黨綁架的局面。畢竟尊重少數到最後仍要服從多數，過度索求最終恐成一場空。

白與藍綠都有衝突

民眾黨在立委選舉中獲得8席關鍵少數，讓立法院變成藍、綠、白各有52、51與8席都未過半的局面，由於過去民進黨立委席次單獨過半，因此各界都相當期待此次國會，透過民眾黨的關鍵席次，扭轉立法院過去遭批評監督弱化、「立法局」對行政部門百依百順的狀況。

但民眾黨從立法院長選舉開始，就與民進黨鬧翻了，院長選舉的幕後互動竟被立委黃國昌爆料出來，因此民進黨不願與民眾黨合作；對國民黨來說，因選舉期間「藍白合」破局的陰影餘悸猶存，加上立法院長選舉時民眾黨也未支持國民黨，而自提人選，國民黨自然不敢與民眾黨合作。

大黨並非無善意

藍綠兩黨並非沒有對民眾黨釋出善意，在選前，藍營多次提到政黨合作不限總統選舉，選後的議題攻防、召委都是可以考慮的範圍；在首次朝野協商決定何時開議時，兩大黨也沒有堅持23日開議，而是綜合民眾黨提案16日開議後，最終妥協出20日開議的決定，並沒有忽略「小黨」。

此外，19日的第二次朝野協商中，國民黨籍的立法院長韓國瑜一度打算讓民眾黨在專案報告的質詢人數增加1人，變成藍綠各7人、民眾黨2人的狀況，但因民眾黨堅持要加開院會，最終朝野協商破局，甚至連食安專案報告恐將延宕，失去監督最佳時機。

需有更多妥協彈性

政治本來就是妥協的產物，最終結果往往是各方不喜歡、卻能勉強接受的結果，但民眾黨處處與兩大黨作對的結果，反而造成議事延宕，立委對行政部門的監督效果減弱，而民眾黨自己也失去與藍綠合作的空間，不僅背負朝野協商破局的名聲，藍綠連召委都不願與民眾黨合作，反讓立法期程又被大黨掌握。

德國的聯合內閣是由社民黨、綠黨與自由民主黨組成，波蘭目前中左派的執政聯盟是由第2、第3大黨聯手，反讓第一大黨成為在野黨，因此政黨策略合作並非沒有成功案例。我國雖非內閣制，但各黨都積極參與立法下，民眾黨的關鍵少數應可成為政策不完全偏向兩大黨的中保，如今卻變成兩大黨避之唯恐不及。

若是真正福國利民的政策，各黨都不會反對，以國會改革來說，民眾黨許多主張，包括國會聽證調查、藐視國會罪等都與國民黨相符；但若如19日臨時會上，在程序處處掣肘兩大黨，不只最後被兩大黨邊緣化，無助民眾黨落實自己的政見，而看似忠言逆耳、實則予取予求的態度，恐不易獲得更多民眾認同。

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